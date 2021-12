Ski de fond à Davos – Dario Cologna est bien loin de sa forme olympique Le Grison de 35 ans est passé à côté de ses adieux grisons. La star du fond suisse a fini 24e de «sa» course. Robin Carrel Davos

Le Grison a fini avec les yeux dans le vague. keystone-sda.ch

Les cris l’ont poussé, les cloches ont longuement sonné, les cors des Alpes étaient même de sortie. Et puis, quand il a passé la ligne, tout s’est tu d’un coup. Dario Cologna a franchi l’arrivée avec le onzième chrono. Mais comme il avait enfilé le dossard 38 en matinée, la dégringolade a semblé ne jamais devoir se finir. Quand les 107 coureurs au départ en ont tous eu terminé, l’addition était salée. Le quadruple champion olympique, dont deux fois sur la distance de quinze kilomètres qui était au programme ce dimanche, s’est classé 24e, à plus d’une minute et quarante secondes du vainqueur du jour, l’insatiable Norvégien Simen Hegstad Krueger.