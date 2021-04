Confirmé par LCI – Darius Rochebin peut reconquérir sa place de star Cela n’a pas traîné: trois jours après avoir été blanchi par l’enquête suisse, Darius Rochebin retrouve son émission à LCI. Un peu vite, estiment certains. Alain Rebetez, Paris

Darius Rochebin va retrouver lundi 26 mars son biotope naturel: le direct et un plateau de télévision.

C’est officiel: Darius Rochebin retrouvera dès le 26 avril sa place à l’antenne sur la chaîne du câble LCI. L’annonce a été faite lundi à midi dans les locaux de la chaîne, devant une quarantaine de journalistes, par Thierry Thuillier, directeur de l’information du groupe TF1 et Fabien Namias, directeur général adjoint de LCI. Cette décision met fin à un retrait de plus de cinq mois, décidé le samedi 31 octobre, quand un article du «Temps» avait accusé l’ancien présentateur de la RTS de manipulations à travers de faux profils Facebook et de harcèlement sexuel.