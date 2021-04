Affaire RTS – Darius Rochebin retrouvera son émission sur LCI le 26 avril L’ancien présentateur de la RTS, qui a été blanchi dans l’enquête sur des soupçons de harcèlement au sein de l’entreprise de médias, sera de retour à l’antenne de la chaîne d’infos française lundi prochain.

Darius Rochebin s’était mis en retrait de LCI suite à un article paru dans «Le Temps» évoquant des comportements déplacés. CHRISTOPHE CHEVALIN/LCI

La presse française a annoncé lundi que Darius Rochebin retrouvera son émission sur LCI le lundi 26 avril. Le patron de l’information du groupe TF1 Thierry Thuillier et le directeur général adjoint de LCI Fabien Namias viennent d’annoncer à la rédaction de la chaîne le retour de l’ancien présentateur de la RTS à l’antenne.

Darius Rochebin, qui était soupçonné d’avoir eu des comportements inadéquats au sein de la RTS, a été blanchi vendredi dans une enquête menée suite à un article du «Temps» sur des cas de harcèlement. Aucun témoignage recueilli ne permet de conclure à des actes relevant de harcèlement sexuel ou psychologique, d’atteinte à la personnalité ou de quelconque infraction pénale, a précisé la RTS.

Soulagé

Contacté par téléphone vendredi, le journaliste ne cachait pas son soulagement, mais s’en est tenu mot pour mot à la déclaration que son avocat avait déjà transmise: «Je salue le sérieux et la qualité de l’enquête menée par les avocates du cabinet TMR. La conclusion présentée par les enquêtrices confirme ce que j’ai déclaré dès le premier jour.»

«Après un délai d’attente de six mois, les conclusions de l’enquête suisse permettent de clarifier définitivement la situation», a souligné vendredi son avocat. Mis en cause dans une longue enquête du «Temps» pour des paroles et actes «déplacés», Darius Rochebin a déposé une plainte pénale pour diffamation contre le quotidien en novembre.

TF1 n’avait pas fait de commentaires dans l’immédiat, mais le groupe avait indiqué qu’il se conformerait aux conclusions de l’enquête suisse, ce qui laissait présager un retour rapide du présentateur sur l’antenne de LCI.

