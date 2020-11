Données – Data émotionnelle: le nouveau Graal Objets connectés, reconnaissance faciale, tests de publicité sous IRM, nos joies, nos peurs et nos colères sont détectées, analysées, puis exploitées à des fins de marketing. Décryptage. Amanda Castillo

Le business de l’analyse émotionnelle était évalué début 2019 à 20 milliards de dollars dans le monde. Getty Images

«Vous pensiez que vos émotions ne regardaient que vous? Détrompez-vous», met en garde Cédric Teychené dans Le marketing de nos émotions, un livre qui vient de paraître aux Éditions Diateino. Il rappelle que toute personne qui possède un compte sur un réseau social «aime» au moins une fois par jour. À eux deux, Facebook et Instagram comptabiliseraient en effet une moyenne de 8 milliards de «likes» quotidiens. Il n’est pas dans vos habitudes de «liker» les photos et les commentaires de vos amis sur les réseaux sociaux? «Vous avez pourtant sûrement été Charlie. Vous confiez vos états d’âme à Google, vous postez régulièrement votre avis sur l’actualité ou sur des restaurants.»

Sans surprise, ces émotions numériques («e-émotions»), qui permettent des profilages toujours plus précis, sont devenues la nouvelle mine d’or des professionnels de la communication et du marketing, dont le souci principal est de toujours mieux connaître le consommateur afin de lui proposer produits, services et publicités sur mesure. Dans un article publié dans «The Guardian», Oscar Schwartz note que le business de l’analyse émotionnelle était évalué début 2019 à 20 milliards de dollars dans le monde. «Ce type de données est beaucoup plus pertinent que les études et sondages où il est possible de dissimuler la vérité.» Aussi, on ne s’étonnera pas d’apprendre que tous les grands groupes ont leur data scientist, une personne dont la mission consiste à donner du sens à des chiffres complexes et déstructurés récoltés en ligne ou grâce aux cartes de fidélité des magasins.

Des outils inédits

Fait inquiétant, cette data émotionnelle est aujourd’hui recueillie sans le consentement des consommateurs. Les chercheurs Camille Alloing et Julien Pierre distinguent à cet égard les «inputs émotionnels conscients» – clics, likes et commentaires relèvent en effet d’une action volontaire – des «inputs émotionnels inconscients», décelés par les objets connectés qui perçoivent le rythme cardiaque ou la tonalité de la voix. «Toutes les montres connectées sont capables de capter quand nous avons une réaction émotionnelle, et dans une certaine mesure quelle émotion c’est, comme lorsque l’on ressent du stress», indique Julien Pierre. L’assistant vocal Alexa est quant à lui capable de reconnaître une toux ou un reniflement lorsque l’utilisateur parle à l’enceinte pour lui proposer de commander des pastilles pour la gorge.

Plus étonnant encore, l’eye tracking – technique qui repose sur une petite caméra vidéo intégrée à des lunettes qui enregistre les mouvements des yeux – permet de suivre en temps réel le parcours visuel d’un individu, notamment ce qui attire son regard dans un lieu public ou un magasin.

Plusieurs entreprises travaillent déjà activement sur cette technologie qui permet de générer des données émotionnelles jusqu’ici inaccessibles.

Cédric Teychené évoque des capteurs biométriques placés sur des caddies. DR

En Suisse, la start-up valaisanne Eyeware a par exemple récemment levé l’importante somme de 1,9 million de francs pour son dispositif de tracking visuel 3D. Sa solution se distingue de la concurrence par ses caméras 3D qui pourront être intégrées dans la prochaine génération de smartphones et d’ordinateurs. Vainqueur de l’Arkathon 2015, Eyeware avait à l’origine pour principal objectif de venir en aide aux personnes à mobilité réduite en leur permettant de commander un ordinateur sans clavier, ni souris. Depuis, son CEO Kenneth Funes entrevoit d’innombrables possibilités. «Notre système permettrait d’éviter les accidents liés à la somnolence au volant, d’améliorer les interactions avec les robots assistants ou d’offrir des informations nouvelles aux professionnels du marketing. Sans parler des maisons connectées et des jeux vidéo contrôlés par le regard», étant précisé que la start-up anonymise toutes les données, conformément au règlement général sur la protection des données. À noter qu’en testant cette technologie auprès de certains usagers, la SNCF a pu identifier les endroits les plus stressants dans les gares et concevoir des espaces plus accueillants.

Comme il fallait s’y attendre, le supermarché est aussi le terrain de jeu de la data émotionnelle. «Walmart, leader américain de la grande distribution, a déposé un brevet relatif à des capteurs biométriques placés sur les poignées de ses caddies pour connaître les émotions des clients lorsqu’ils font leurs courses. Ces capteurs mesurent le niveau de stress, le rythme cardiaque, la pression exercée sur les poignées, la vitesse et le temps de stationnement du caddie», poursuit Cédric Teychené.

Dans le même esprit, les IRM et électroencéphalogrammes se sont démocratisés et permettent notamment de suivre les réactions du cerveau à des films, images ou produits. Quant à la reconnaissance faciale, elle permet d’adapter les messages publicitaires. À São Paulo, les portes automatiques d’une ligne de métro sont équipées d’écrans qui détectent, à travers une caméra, le nombre de personnes présentes sur le quai et leurs expressions faciales pour estimer leur âge, leur genre et leur état civil en vue de mettre en avant des publicités personnalisées. En France, la société Datakalab utilise quant à elle la reconnaissance faciale afin de «mesurer le niveau d’attention et l’engagement émotionnel dans des publicités, émissions de télévision et bandes-annonces de films.» Elle a pour partenaires des entreprises d’études marketing et d’opinion comme Kantar, GfK et OpinionWay. «Sa maîtrise du facial coding lui a aussi permis de créer une offre spéciale «Covid-19» pour détecter le port du masque dans l’espace public.»

Des outils permettent de détecter le port du masque dans les espaces publics. Getty Images

Les bonnes pratiques

Une question s’impose: quelles actions faut-il entreprendre pour ne pas devenir un open bar à données? Cédric Teychené invite à ne pas créer de compte sur une application à partir de son profil Facebook. «C’est certes rapide, mais cela donne accès à certaines de vos données.» Autre réflexe à adopter: éviter le wi-fi des lieux publics (aéroports, centres commerciaux) qui, en échange de sa gratuité, est un aspirateur à données. Les internautes doivent également reprendre la main sur la suppression des données personnelles des serveurs comme Google. «En moins d’une minute, il est possible de régler les paramètres pour que certaines informations – historique de navigation, géolocalisation – soient supprimées automatiquement tous les trois à dix-huit mois.» Utiliser le moins possible les objets connectés relève aussi du bon sens.

Enfin, faut-il le rappeler, Google a dépassé le simple moteur de recherche pour concevoir un vrai projet de vie autour de ses outils: les courriels sur Gmail, la recherche géographique sur Google Maps, Google Scholar qui recense les thèses et articles scientifiques, Google Livres qui propose la bibliothèque la plus fournie au monde, Google Arts & Culture qui rend possible la visite virtuelle du Taj Mahal notamment, Google Flights qui facilite la réservation des vols et des hôtels, etc. Le groupe Alphabet, propriétaire de Google, a même envisagé de créer un quartier de 5 hectares à Toronto, piloté par le numérique et les données. «À travers tous ces nouveaux services, l’enjeu est de capter toujours plus de données», assure Cédric Teychené.

Le mot de la fin revient à Michal Kosinski, chercheur à l’Université Stanford. «En analysant 10 de vos likes sur Facebook, l’algorithme vous connaît mieux que vos collègues. Avec 100, il vous connaît mieux que votre famille. Et avec 230, il vous connaît mieux que votre conjoint.» A bon entendeur.