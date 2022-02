Carte blanche - D’autres formes de vie

Lors de ma Carte blanche de novembre 2019, avant la pandémie, j’évoquais les Ateliers de la pensée de Dakar, cet important rassemblement de penseurs et philosophes à l’initiative de deux grands intellectuels africains, le Camerounais Achille Mbembe et le Sénégalais Felwine Sarr, dont le sujet était «Basculement des mondes et pratiques de dévulnérabilisation». Je mettais à l’époque cet événement en résonance à la fois avec le lancement de la première édition de notre cycle Imaginaires des futurs possibles, qui rassemble chercheur·euse·s et artistes, imaginé avec le Centre de compétences en durabilité de l’Université de Lausanne et le philosophe Dominique Bourg, et aussi avec la présence à Vidy de l’artiste congolais de Kisangani, Faustin Linyekula, qui présentait son spectacle «Congo». Deux ans et demi après, ils se recroisent de nouveau dans notre actualité.

Du 23 au 26 mars prochains, la quatrième édition des Ateliers de la pensée aura lieu à Dakar. Le thème sera cette fois «Cosmologies du lien et formes de vie». Dans la modernité occidentale, l’humanité se place au centre du vivant, réduisant en servitude, au bénéfice d’une minorité, les humains et les non-humains ainsi que l’ensemble des ressources disponibles sur terre. À Dakar, il s’agira de repenser les relations qui structurent notre rapport avec ce qui nous entoure et de proposer des formes de vie, manières de vivre ou systèmes économiques, qui répondent aux besoins des communautés tout en préservant l’ensemble du vivant.

«Inventer et expérimenter ensemble d’autres façons de penser le futur.»

Felwine Sarr, l’un des deux initiateurs de ces ateliers, est philosophe, économiste, écrivain et musicien (et même premier éditeur, au Sénégal, du livre de Mohamed Mbougar Sarr, «La plus secrète mémoire des hommes», Prix Goncourt 2021). Sa pièce de théâtre, «Traces, discours aux nations africaines», sera d’ailleurs jouée dans la région début avril. Lors d’une rencontre publique à Vidy, en novembre dernier, il proposait de repenser notre rapport au temps, à l’incertitude, à l’imaginaire, et d’observer d’autres formes de vie, notamment en Afrique, qui pourraient être inspirantes au moment où nous devons penser l’avenir et imaginer d’autres organisations possibles.

Cette rencontre était un prologue à notre troisième cycle des Imaginaires des futurs possibles, qui a commencé ce vendredi 4 février, et qui est animé cette saison par la dramaturge lausannoise Claire de Ribaupierre et le chorégraphe Faustin Linyekula. Sept artistes invité·e·s par Vidy et sept chercheuses de l’Université de Lausanne se retrouveront plusieurs fois pour inventer et expérimenter ensemble d’autres façons de penser le futur, en lien notamment avec des homologues de Kisangani, et avec des moments de partage avec le public.

Entre conflits et inventivité

Cette notion de «formes de vie» est particulièrement intéressante. Elle permet de réfléchir autrement à la manière dont nous partageons du commun et nous nous relions aux autres et au monde. Sur les scènes des théâtres, nous observons souvent des manières de vivre ensemble étonnantes, parfois conflictuelles, parfois déroutantes d’inventivité. C’est sans doute pour cela que le sujet des Ateliers de Dakar résonne si bien avec les arts vivants.

«Théâtre et formes de vie» est d’ailleurs le titre d’un cycle de rencontres animé par Eric Vautrin, dramaturge à Vidy, à l’UNIL (le 7 février avec la chercheuse et artiste Frédérique Aït-Touati, puis le 30 mars avec la philosophe Joëlle Zask). C’est aussi ce qui peut s’expérimenter, je crois intensément, en découvrant des spectacles d’artistes venu·e·s d’autres pays, à l’instar de «De ce côté», création de l’artiste de Brazzaville exilé à Paris, Dieudonné Niangouna, cette semaine à Lausanne.

