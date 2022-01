À découvrir en Suisse – D’autres pistes pour votre hiver Nos bons plans pour profiter à fond de la neige, de la glace, même sans être un adepte de ski. Huit alternatives pour prendre son temps, apprécier le calme et jouir de la magie de l’hiver et de la montagne. Silvia Schaub , Isabelle Jaccaud / Travelcontent

fuerenalp, schneeschuh, schneeschuhwandern Engelberg

Patiner sur le lac à Champex (VS)

Pays du Saint-Bernard

Le lac de Champex est une patinoire naturelle qui a un charme fou, entourée de grandes forêts et de sommets enneigés ; on surnomme l’endroit le «petit Canada». Avec ses dimensions de 150 m sur 70 m, le lac offre assez de place pour exercer ses doubles saltos et autres pirouettes, une fois gelé, ce qui est le cas actuellement. Les deux magasins de sport de la station louent des patins.

Switzerland Tourism

Paradis des skieurs de fond, la vallée de Joux offre également de grandes étendues pour la balade à raquette ou la randonnée. Au plus froid de l’hiver, les 9,5 km² du lac se transforment en une immense surface gelée. Patineurs et marcheurs se lancent à l’assaut de la glace. Parmi les endroits les plus appréciés : les villages du Pont et de L’Abbaye ainsi que la plage du Rocheray au Sentier. Pour une variante plus intimiste, essayez le petit lac Ter, accessible depuis Le Séchey.