Suisse – Davantage de bénéficiaires de l’AVS et de l’AI L’AVS a enregistré en 2019 un résultat d’exploitation positif grâce aux produits du Fonds de compensation et par les intérêts de la créance de l’AI. L’AI a en revenche fini dans les chiffres rouges.

Le nombre de bénéficiaires de l’AVS a augmenté en 2019. KEYSTONE

En 2019, le nombre de bénéficiaires de rentes vieillesse a augmenté de 1,7% pour s’établir à 2’403’800 personnes. Le nombre de personnes ayant touché des prestations de l'assurance-invalidité a également légèrement augmenté, passant de 433’000 à 438’000 personnes.

L’AVS a également versé une rente de survivant à 196’100 bénéficiaires, indique jeudi l’Office fédéral des assurances sociales. Dans 11’300 cas, les rentes ont été versées à des assurés résidant à l’étranger. Ce chiffre est de 30’000 pour les prestations de l’AI.

Excédent pour l’AVS

L’AVS a dépensé 45,3 milliards de francs pour des recettes de 44,1 milliards. Ce dépassement est toutefois couvert par les produits du Fonds de compensation de l’AVS et par les intérêts de la créance de l’AI (2,85 milliards). Le résultat d’exploitation est donc positif (1,68 milliard).

Les cotisations des assurés représentaient 32,5 milliards en 2019. La Confédération a versé 8,8 milliards. Le point de TVA prélevé en faveur de l’AVS a rapporté quant à lui 2,4 milliards. Les rentes représentent la plus grande dépense, avec 44,1 milliards.

AI dans le rouge

L’AI enregistre une perte de 400’000 francs. Les dépenses ont atteint 9,5 milliards, pour 9,1 milliards de recettes.

Cette détérioration s’explique principalement par la fin du financement additionnel par la TVA limité jusqu’en 2017. Celui-ci avait, en 2018, donné lieu à de derniers versements d’un montant de 240’000 francs en faveur de l’AI.

Pour l’AI aussi, les rentes ont représenté la plus grande part des dépenses, avec 5,4 milliards de francs. Un peu plus de la moitié des recettes provient des cotisations des assurés et des employeurs.

( ATS )