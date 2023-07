Politique communale – Davantage de congés pour le personnel d’Yverdon La Municipalité a soumis au Conseil un nouveau statut «en phase avec son temps», prévoyant notamment plus de vacances et de congés pour les nouveaux parents. Frédéric Ravussin

La Municipalité d’Yverdon propose d’améliorer le statut de son personnel communal. PATRICK MARTIN – A

Une semaine de vacances supplémentaire sans toucher aux 40 heures hebdomadaires, des congés paternité et maternité portés respectivement à 30 jours (contre 10) et 20 semaines (au lieu de 16), la possibilité de diminutions temporaires du temps de travail et un accès facilité au congé parental: la Municipalité d’Yverdon n’a pas dépoussiéré, mais totalement revu le vieux statut du personnel de son administration communale, qui date de 1990, comme l’a souligné le municipal Christian Weiler. Mais pour qu’il entre en vigueur – idéalement le 1er juillet 2024 –, cet outil stratégique devra passer la rampe de l’organe délibérant à qui il vient d’être remis.

«Le document actuel n’est plus du tout en phase avec le contexte sociétal. Nous faisons un grand pas en avant vers les changements profonds que notre époque exige», estime la cosyndique Carmen Tanner, évoquant «un moment historique» pour l’administration yverdonnoise.

Cette réforme des conditions de travail du millier de collaborateurs communaux s’est faite en collaboration avec les partenaires sociaux. Ces derniers s’en réjouissent. Secrétaire syndicale à SSP, Letizia Pizzolato a ainsi salué le maintien du nouveau statut dans le droit public. «Cela devrait être une évidence, mais c’est plutôt un signe de courage de la part de la Municipalité.»

Outre les évidents gains en termes de conditions sociales, le document promeut flexibilité, bien-être, sécurité et santé. Sans oublier l’égalité. «Les chefs de service sont tous des hommes. Nous espérons ainsi encourager des femmes à se sentir légitimes pour de tels postes», souligne la municipale Brenda Tuosto.

Investissement «raisonnable»

Chef du service des ressources humaines, Julien Crot estime qu’un tel outil fait d’Yverdon un employeur attractif et moderne.

Mais la démarche a un coût, estimé à quelques centaines de milliers de francs. Un investissement totalement raisonnable au vu des mesures proposées, selon la Municipalité. «Les mesures proposées devraient agir positivement sur le turn-over du personnel et l’absentéisme, soit deux facteurs qui peuvent peser lourd dans les finances d’une commune», selon le municipal Benoist Guillard.

