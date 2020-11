Petit nul du LS – Davantage de frustration et de regrets que de points Malgré deux buts d’avance à la pause, les Vaudois ont fini par concéder le nul, dimanche à Saint-Gall. Inès Marques

Avant de se mesurer au Lausanne-Sport, l’équipe de Peter Zeidler n’avait en effet plus connu l’ivresse de la victoire depuis quatre matches . KEYSTONE

En temps normal, revenir d’un long déplacement à Saint-Gall avec un point peut être considéré comme une bonne opération pour un néopromu. Mais dimanche, cette «normalité» n’existait pas. D’une part parce que celui qui était, la saison passée, le remarquable contradicteur des Young Boys dans la course au titre n’est plus que l’ombre de lui-même. Si les Brodeurs restent animés d’un bel état d’esprit et de cette inaltérable envie de proposer un jeu offensif et agressif, les interprètes ont par trop changé pour qu’ils soient en mesure de rééditer leur enthousiasmant dernier parcours.

Les résultats sont d’ailleurs là pour confirmer ce retour dans le rang des Saint-Gallois. Avant de se mesurer au Lausanne-Sport, l’équipe de Peter Zeidler n’avait en effet plus connu l’ivresse de la victoire depuis quatre matches. Pour montrer l’ampleur de la différence avec l’ultime exercice, il suffit de préciser que les Alémaniques n’avaient alors jamais connu une série supérieure à deux rencontres sans succès avant de souvent brillamment corriger cette incongruité.

St-Gall décimé

À cela, il convient d’ajouter que Peter Zeidler était privé, dimanche, de huit éléments. Et pas des moindres! Un contexte extrêmement favorable dont le LS n’a pas su profiter. Ou du moins pas pleinement. Malgré ce double avantage acquis avant la pause qui aurait dû lui permettre d’aborder les deux rendez-vous autrement plus ardus qui l’attendent cette semaine face à Bâle et YB avec deux unités supplémentaires. Sans négliger la précieuse injection de confiance qui aurait immanquablement accompagné ce retour à la victoire.

Les regrets du capitaine

Si le néopromu n’y est pas parvenu, il ne peut donc s’en prendre qu’à lui-même. «C’est à la fois dommage et frustrant d’égarer deux points de cette façon, soupire Stjepan Kukuruzovic. Lorsque l’on mène 2-0 à la mi-temps à l’extérieur, on doit sortir du terrain avec la victoire.» Reste à savoir les raisons pour lesquelles le LS n’a pas pu récolter tous les fruits de ce qu’il avait bien semé avant la mi-temps. Grâce à une très bonne maîtrise défensive et deux buts signés Flo et Zekhnini. «Il faut que l’on analyse notre seconde période pour bien voir ce qui n’a pas fonctionné, continue le capitaine lausannois. Mais ce que je peux déjà dire, c’est que nous avons joué beaucoup trop bas. Sans plus être ensuite capables de mener des contres intéressants, malgré les espaces qu’offrait Saint-Gall.»

Interrogé sur les causes d’une deuxième mi-temps très faible, voire un brin préoccupante, Giorgio Contini préférait, lui, voir le verre à moitié plein. «Je suis très content, nous avons fait un bon match. À la mi-temps, j’avais pourtant prévenu mes joueurs que, contre cette équipe, même un avantage de deux buts pouvait être insuffisant. Il faut rendre hommage à Saint-Gall d’avoir trouvé la solution pour créer le danger. Cela dit, de notre côté, nous n’avons plus réussi à faire ce que nous avions prévu après la pause. Soit jouer court et conserver davantage le ballon dans nos pieds pour les inquiéter en contre.»

La sortie de Puertas

Incapables de contenir les assauts - souvent désordonnés - de leurs adversaires, les Vaudois ont logiquement fini par craquer. Sans plus jamais, ou presque, parvenir à solliciter Zigi. Une forte baisse de régime qui n’est certainement pas étrangère à la surprenante sortie de Cameron Puertas à la pause. «C’est notre joueur le plus agressif, conclut Contini, et comme il avait déjà été averti, je l’ai remplacé. Parce que je ne voulais pas courir le risque de finir encore une fois le match à dix.» Opération accomplie sur ce plan puisque le LS a conclu, pour la première fois en trois sorties, la rencontre au complet. Mais avec la désagréable sensation que, peut-être, il serait parvenu à conserver une partie de son avance si celui qui incarne le mieux cet épatant «irrespect» que l’on avait tant apprécié contre Servette et le FC Zurich était resté sur la pelouse. Le doute est malheureusement permis.