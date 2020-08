Hébergement d’urgence maintenu – Davantage de lits pour les sans-abri durant tout l’été Pour maintenir le même nombre de places qu’en période estivale normale, trois structures d’accueil sont exceptionnellement ouvertes à Lausanne. Vincent Quatreur

À l’Étape, les locaux d’aide d’urgence ne fermeront pas cet été. PATRICK MARTIN

L’Étape tout comme le Répit sont des hébergements d’urgence à Lausanne, ouverts normalement en période hivernale seulement (de novembre à avril). Étant donné la situation particulière de cette année, engendrée par la crise sanitaire, des extensions au Répit ont été aménagées, conduisant à un total de 212 les lits disponibles. Une prolongation de l’ouverture de l’Étape et du Répit a également été décidée dans ce contexte.

Dès lors, le Répit a ajourné sa fermeture prévue en avril au 31 mai. Quant à l’Étape, elle a d’abord repoussé sa fermeture jusqu’à fin juillet. Et le 2 juillet, l’Aide sociale de la Ville de Lausanne est parvenue à un accord avec le Canton de Vaud, qui a octroyé le budget permettant de prolonger encore l’ouverture de cette structure jusqu’à la reprise hivernale. Ainsi entre la Marmotte, le Sleep-In (deux structures ouvertes toute l’année) et l’Étape, 90 lits seront disponibles jusqu’à fin octobre.

Pallier le nombre plus restreint de lits

Eliane Belser, responsable du dispositif d’aide sociale d’urgence, explique les raisons à l’origine de cette décision: «Avec les règles de distance, le Sleep-In et la Marmotte pouvaient proposer 46 places au lieu des 57 habituelles. Il nous fallait donc une troisième structure pour assurer un nombre de places en tout cas égal à la situation estivale normale. et pour disposer de chambres permettant le confinement en cas de nécessité.» Si le compte est loin de ce qu’espérait l’association du Sleep-in, qui a lancé une pétition avec 212 signataires (associations et privés confondus) pour que le nombre de lits disponibles soit maintenu à 212, elle salue dans son communiqué cette décision. Elle précise toutefois, ce que confirme Eliane Belser, qu’une vingtaine de personnes sont encore refusées chaque nuit aux portes d’hébergement d’urgence.