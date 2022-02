Pour un espace public plus égalitaire – Davantage de rues lausannoises en honneur aux femmes Alors que les femmes sont très largement sous-représentées dans l’espace public lausannois, la Municipalité annonce vouloir agir sur ce point en suivant deux axes de développement.

La municipale Florence Germond a annoncé lundi que la Ville de Lausanne allait féminiser 30 rues et espaces publics d’ici 2026 (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La Ville de Lausanne compte 691 rues, dont 109 mettent en valeur des personnalités. Seules sept, en comptant les rues du futur écoquartier des Plaines-du-Loup, célèbrent des femmes, une inégalité à laquelle la Municipalité compte remédier. Elle s’est fixé pour objectif de pourvoir trente rues et espaces publics lausannois de noms féminins d’ici à la fin de la législature, en 2026.

Pour atteindre son but, la Ville va travailler sur deux axes complémentaires. Elle va non seulement nommer des lieux actuellement dépourvus de noms mais également changer ceux d’espaces publics existants, annonce-t-elle lundi dans un communiqué.

Doublons

Dans le premier volet de cette démarche, prévu entre 2022 et 2023, la Ville a identifié deux lieux actuellement sans nom: un parc public au sud du quartier des Fiches Nord et un faisant l’angle entre l’avenue Jean-Daniel-Abram-Davel et la rue du Valentin.

La Municipalité a par ailleurs choisi de travailler principalement sur les doublons, à savoir les lieux publics qui possèdent la même dénomination, une place et une rue par exemple. Et de citer la passerelle du Flon, l’esplanade de Montbenon, les placettes Pré-du-Marché et des Terreaux, la route de Bel-Air, la place Centrale, la place Grand-Saint-Jean ou encore la rue du Tunnel.

Ces prochaines semaines, la réflexion sera lancée autour de la placette Pré-du-Marché. L’inauguration prochaine de cette nouvelle place, transformée et agrandie, pourrait être l’occasion de la renommer, tout en conservant le nom de la rue Pré-du-Marché qui y mène.

Symbolique

Suite à des demandes citoyennes ou du Conseil communal, la Municipalité va également proposer de renommer une partie du chemin de Bérée, la place du Nord ou encore l’avenue Louis-Agassiz. Les volets suivants se succéderont à partir de 2023 et jusqu’en 2026.

«Je suis convaincue que les femmes ne pourront se sentir légitimes à occuper l’espace public que si leur présence est également marquée de manière symbolique. C’est pourquoi nous tenons à avancer dans cette direction», explique Florence Germond, municipale en charge des questions d’égalité.

Stratégie de visibilisation

Depuis 2019, une stratégie de visibilisation des femmes dans l’espace public est menée par la Municipalité de Lausanne. Elle a pour objectif de réhabiliter les femmes dans l’histoire, d’où elles ont été largement écartées, et, en même temps, dans un espace public où les traces de leurs contributions ne sont que très peu, voire pas visibles.

Dans ce cadre ont notamment eu lieu l’inauguration de la place du 14-Juin, la publication du livre «100 femmes qui ont fait Lausanne», ainsi que la pose de plaques commémoratives.

ATS

