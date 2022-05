Un horaire renforcé sera proposé aux usagers du rail notamment entre Cully (VD) et Cossonay (VD) ainsi qu’entre Genève et Coire (GR).

Les CFF vont profiter du passage à l’horaire 2023 pour proposer un horaire renforcé à leur clientèle de loisirs. Davantage de trains circuleront entre Cully (VD) et Cossonay (VD) alors que deux directs rouleront le week-end entre Genève et Coire (GR).

Du lundi au vendredi, quatre trains du RER Vaud circuleront chaque heure entre Cully et Cossonay, renforçant ainsi les dessertes au centre de l’agglomération lausannoise, indiquent mercredi les CFF dans un communiqué. La gare de Prilly-Malley sera elle desservie par cinq trains par heure et par sens au lieu de trois actuellement.

L’offre sur l’axe du Saint-Gothard sera également aménagée pendant les week-ends, en particulier en été. Des trains supplémentaires seront mis en service vers le sud le vendredi et dans la direction opposée le dimanche. Par ailleurs, les usagers venant du Tessin profiteront le dimanche soir d’un nouveau train direct entre Bellinzone et Lausanne via Lucerne. Cette offre sera limitée au semestre universitaire de printemps.