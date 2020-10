Liaisons ferroviaires – Davantage de trains entre la Suisse et l’Allemagne Les CFF et la Deutsche Bahn renforcent leur collaboration. Le nombre de relations directes entre la Suisse et l’Allemagne passera de 26 à 35 quotidiennement, ont annoncé les CFF jeudi.

Les CFF et la DB renforceront leur collaboration sur les lignes entre l’Allemagne et la Suisse (archive) KEYSTONE/WALTER BIERI

En collaboration avec la Deutsche Bahn (DB), les CFF prévoient notamment l’ouverture de trajets entre le Valais et l’Allemagne, en plus de l’offre élargie.

Les deux compagnies ferroviaires ont signé un protocole d’accord pour élargir leur offre internationale. Les nouveaux trajets incluront une ligne de train à grande vitesse entre Hambourg et Lugano en passant par Bâle, annoncent les CFF dans un communiqué.

Outre l’utilisation de nouvelles rames de train modernes, la durée de voyage entre Francfort et Zurich sera également réduite à 3 heures et 40 minutes contre les 4 heures actuellement. Ils prévoient la mise en place de ces relations à partir de l’horaire 2026. De nouvelles relations directes entre l’Allemagne et le Valais via Berne sont également possibles.

Les CFF précisent qu’il s’agit là d’un renforcement de la coopération avec leur homologue allemand, les DB, sur le trafic des grandes lignes internationales. Ils annoncent également que l’horaire 2020 proposera déjà douze relations quotidiennes à destination de Munich, contre six actuellement.

ATS/NXP