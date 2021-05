Réactions aux vaccins – Davantage d’effets secondaires quand on a déjà eu le Covid Bras douloureux, symptôme grippal… La deuxième dose provoque plus de réactions immédiates chez les personnes qui ont déjà été infectées. Marie Nicollier

La professeure Samia Hurst-Majno, professeure à l’UNIGE et vice-présidente de la task force scientifique Covid-19. Magali Girardin

C’est clairement établi: les effets secondaires de type mal au bras ou syndrome grippal sont plus importants lors de l’injection de la deuxième dose de vaccin (Pfizer ou Moderna) que la première. Ce que l’on sait moins, c’est que «la deuxième dose provoque clairement plus de ces effets secondaires immédiats chez les personnes qui ont déjà eu le Covid», indique Samia Hurst-Majno, professeure à l’UNIGE et vice-présidente de la task force scientifique Covid-19, tout en précisant que «le fait que cela arrive davantage ne veut pas dire que cela arrive à tout le monde».