Nouveau solo – Dave Gahan, pair et fils Le chanteur de Depeche Mode joue l’humilité en chantant ses idoles comme ses contemporains. Diablement puissant. Francois Barras

Dave Gahan, la voix de Depeche Mode s’amuse aussi à chanter Elvis, Dylan et Cat Power. La preuve sur «Imposter». AFP

On a beaucoup glosé sur les aléas personnels du chanteur de Depeche Mode, comment il se coiffait (en brosse) au début des eighties, comment il dansait-gigotait, comment il faillit ne pas voir le IIIe millénaire pour cause d’abus narcotiques. On a beaucoup écrit sur son incroyable voix de baryton et son talent d’entertainer, seul face aux foules tandis que ses trois, puis deux compères manœuvraient, stoïques derrière lui, leur electro-rock pour stades.

On a peu, finalement, interrogé l’âme musicienne de Dave Gahan. Il s’en charge lui-même avec un troisième disque semi-solo car cuisiné avec le duo Soulsavers, plus soul et gospel que Martin Gore – qui l’est pourtant passablement. L’équipée visite les chansons qui marquèrent leur enfance, en tout cas celle de Gahan né en 1962 et qui, comme de nombreuses futures vedettes de la pop anglaise des années 1980, fut bercée aux sons de la Motown, au rock d’Elvis, aux voix des labels funk et soul façon Stax. Peut-être que leur allégeance au monde tout synthétique des eighties fut une manière de fuir leurs parents? L’âge venu, les fantômes reviennent.

En résulte un bréviaire dont l’intensité égale la sincérité, un disque en clair-obscur où l’habituelle épaisse production de Soulsavers fait place à une instrumentation proche des originaux que ces reprises honorent. Sur «Dark End of the Street», le vibrato de guitare oscille comme sur la chanson de James Carr, et Gahan y met la même ferveur. «Lila Wine» rejoint cette épure cristalline, ce chant presque religieux où la voix prend tout l’espace., tout comme «Metal Heart», de Cat Power, sur la finesse de quelques notes de guitare.

Certains titres, trop classiques comme «Always on my Mind» ou «A Man Needs a Maid», ne font pas oublier leurs voix originelles (Elvis Presley et Neil Young). Ils se fondent néanmoins dans un disque d’une cohésion parfaite, hommage par Gahan à ses pairs comme à ses idoles, hommage également à la voix de cet homme qui n’est pas seulement celle de Depeche Mode.

«Imposter», Dave Gahan (Columbia)

