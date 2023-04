Tricentenaire de la mort du héros – «Davel a tracé un sillon, un symbole fondateur du canton» Un millier de personnes ont pris part à la cérémonie officielle à Cully. La conseillère d’État Christelle Luisier a mis en avant le combat du major pour la démocratie vaudoise. Claude Beda

La cérémonie du tricentenaire de la mort du Major Davel, à Cully, a été ponctuée par les tirs au mousquet et au canon des milices vaudoises. ARC/Jean-Bernard Sieber

Le Vaudois n’aime pas trop ce qui dépasse. Et il est aussi parfois lent à la détente. Bourg-en-Lavaux ne déroge pas à ces deux règles. Après avoir désavoué le Major Davel il y a trois siècles, la Commune lui a dressé un vibrant hommage, à Cully, lundi lors de la cérémonie officielle du tricentenaire de sa décapitation. Près d’un millier de personnes, habitants et officiels, ont participé à l’événement. «Si le rêve du Major Davel s’est dissipé avec lui le 24 avril 1723, il a été exaucé 80 ans plus tard avec l’entrée de notre canton dans la Confédération», rappelle Christelle Luisier, présidente du Conseil d’État vaudois.