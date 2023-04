Le 24 avril prochain, la fête officielle du tricentenaire de la mort de Davel se déroulera à Cully, sur la place d’Armes d’où Davel partit pour marcher sur Lausanne, le 31 mars 1723. «L’Année Davel» ne mentionne pas Lausanne dans son programme. Cela peut surprendre. Tant s’en faut!

Au lieu de le décourager dans son projet, les autorités lausannoises d’alors choisirent de mentir au héros vaudois et de le livrer à LL. EE. de Berne. À peine entamée, la téméraire entreprise échoua; le séditieux fut décapité.

«La force évocatrice de Davel demeure, elle n’est pas pour autant à l’unisson.»

L’élévation de Davel au rang de héros cantonal et national dès les années 1840 stigmatisa la couardise des conseillers lausannois, muée en gêne, en 1852. Oscar Hurt-Binet, coauteur du drame, Le major Davel, confesse qu’il n’a pas voulu «réveiller des souvenirs regrettables». Il s’est interdit toute allusion aux personnes et familles «dont les ancêtres ont mêlé leur nom à cette lugubre histoire». Il rejette d’avance l’amalgame: «Des faits et des actes dont on ne peut rendre responsable que l’esprit de l’époque qui les a produits.»

Laissée à l’abandon, la plaine de Vidy fut réhabilitée, le 23 avril 1899, avec l’inauguration de la stèle et du tertre dédiés à la gloire de Davel. Le syndic de Lausanne, Louis Gagnaux, dans son mea culpa devant 10’000 personnes, engage la Commune à entretenir le site et à célébrer le rebelle. Son successeur en 1923, Arthur Freymond, redit son malaise: «Pour nous, Lausannois, sa glorification [à Vidy] ne saurait susciter que des pensées graves. […] Lausanne […], c’est aussi, hélas, la ville qui ne sut pas le comprendre, où s’évanouit le mirage de la liberté reconquise, où se brisa cet espoir animateur qu’il avait construit tout au long de sa carrière.»

Rebelote dans l’expiation: le 24 janvier 1938 Davel est de retour à l’Hôtel de Ville de la Palud, 215 ans après y avoir été trahi. Deux tableaux de Charles Clément sont confiés au syndic Jules-Henri Addor. Ils ornent depuis le coude de l’escalier qui mène au 1er étage et lorgnent symboliquement sur le bâtiment voisin où le drapeau de l’indépendance vaudoise fut accroché, 140 ans plus tôt. Deux temps forts se font désormais écho, enrichis d’un Davel vigneron, enraciné dans le terroir de Cully, en rupture avec le tableau de 1850 de Charles Gleyre, et d’un Davel résistant, au moment où la guerre menace.

Revirement critique

Le syndic-historien Georges-André Chevallaz accuse, en 1970, le pouvoir de 1723 de pleutrerie. À l’approche des élections au Conseil fédéral de 1973, il les dédouane. Les condamner, «c’est faire de l’anachronisme, de l’anticipation historique».

La force évocatrice de Davel demeure; elle n’est pas pour autant à l’unisson. Elle jalonne différemment les histoires du canton et de la capitale. La distance de l’une envers l’autre tire probablement argument de la geste davélienne.



Gilbert Coutaz Directeur honoraire des archives cantonales, auteur de «Le major Davel. Naissance du premier patriote vaudois».

