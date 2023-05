Histoire d’ici – 1923 – «Davel» triomphe au Jorat Par la magie de la scène, le patriote vaudois ressuscite au théâtre de Mézières. Gilles Simond

Deux projets de costumes de Jean Morax pour le spectacle «Davel» donné à Mézières en 1923. Des aquarelles d’abord conservées par l’interprète du rôle du major, Gaston Bridel, puis remises au Théâtre du Jorat par ses descendants. THÉÂTRE DU JORAT

«Croyant tuer l’idée, ils ont coupé sa tête. Mais l’esprit ne meurt pas. L’idée germe en silence, jour après jour, durant les mois et les années, de siècle en siècle. Et le sarment qui semblait sec pleure sous le couteau. Dans l’effort de la sève, il a poussé son jet de verdure et de fruit au souffle du printemps. Jean-Daniel-Abram Davel! Ton peuple tout entier a repris le chemin que tu as suivi seul entre les murs des vignes.» C’est ainsi que la Belle inconnue fait l’oraison funèbre du major qui voulait libérer le Pays de Vaud de la tyrannie bernoise. Elle glorifie son martyre, dans l’épilogue de «Davel», drame en cinq actes sublime qui déplace les foules à Mézières durant ce printemps 1923.