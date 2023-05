Le Major Davel a prôné en 1723 jusqu’au sacrifice de sa vie la libération du Pays de Vaud et de ses habitants sous occupation de Berne. Chacun reconnaît ce haut fait. Mais son interprétation continue de diviser la classe politique vaudoise, qui ne l’a toujours pas réhabilité.

C’est d’abord la petite noblesse vaudoise en place à Lausanne qui va le trahir et le condamner à mort. Collaborationniste, elle se satisfaisait de son sort, qui n’était pas à plaindre. Le départ des baillis, septante-cinq ans plus tard, ne va pas sortir l’action du major d’un long silence. Les pères de la nouvelle patrie vaudoise n’entendent pas se servir de l’épisode de Davel pour faire le procès de l’ancien régime bernois. On est prudent. Il ne fallait pas froisser Berne, avec lequel le nouveau canton de Vaud devait dorénavant vivre en bonne intelligence. On préférait mettre en avant Guillaume Tell et ignorer Davel.

«Un moment fort en 1850: c’est le tableau de Gleyre montrant un Davel en majesté sur l’échafaud.»

Cependant, peu à peu, la figure historique du major s’imposera grâce notamment aux étudiants de Zofingue, qui dresseront un obélisque à Cully, et à l’écrivain Juste Olivier, qui soulignera le caractère identitaire de l’action de Davel.

Un moment fort en 1850: c’est le tableau de Gleyre montrant un Davel en majesté sur l’échafaud. En huit semaines, 30’000 Vaudois viendront l’admirer alors que la ville de Lausanne ne comptait que 15’000 habitants. C’est énorme! Mais sur la scène politique, on continue de se chamailler. Au XIXe, les libéraux se félicitent de l’action du major en faveur de la souveraineté du pays. Mais ils n’approuvent pas les radicaux qui défendent aussi l’émancipation des individus.

Parfois, des leaders politiques vont jusqu’à louvoyer. C’est le cas au XXe siècle de Georges-André Chevallaz, qui accuse les magistrats lausannois d’avoir joué une odieuse comédie de trahison quand il était syndic de Lausanne. Mais quand il est nommé conseiller fédéral, il les excuse au nom d’un jugement anachronique. Qu’on ait un mandat à Lausanne ou à Berne, l’opinion change.

Récemment, un député Vert a tenté une réhabilitation du major à l’occasion du tricentenaire, mais cela a fini en queue de poisson à cause de sa démission du Grand Conseil.

Aujourd’hui, d’aucuns redoutent que l’action de Davel soit instrumentalisée. Ne voulait-il pas s’affranchir du régime des baillis en contestant l’ordre établi? Son exemple pourrait être repris par ceux qui choisissent la désobéissance civile. On pense aux défenseurs du climat. Mais il est ridicule de vouloir comparer l’action de militants qui collent leurs mains sur le bitume avec l’action de Davel, qui a payé de sa vie son idéal.

Valeurs universelles

Le Major Davel reste d’une incroyable modernité. C’est lui qui a prôné l’émancipation de l’homme et d’un pays avant les théoriciens du siècle des Lumières. Il a défendu des valeurs universelles pour lesquelles on se bat aujourd’hui en Ukraine et ailleurs dans le monde.

Davel a été aussi un courageux lanceur d’alerte des dysfonctionnements du pouvoir. Son combat reste d’actualité. Le Major Davel mérite notre respect. Réhabilitons-le une fois pour toutes!

Jacques Vallotton Afficher plus Ancien député constituant

