Polémique au 75e Festival de Cannes – David Cronenberg divise plus qu’il ne choque Avec «Les Crimes du futur», le réalisateur canadien a fait fuir quelques festivaliers et dérouté presque tous les autres. Pascal Gavillet

Léa Seydoux, Viggo Mortensen et Kristen Stewart, le trio des «Crimes du futur». © Serendipity Point Films 2021. Nikos Nikolopoulos

L’hypothèse d’un scandale. Ou d’une polémique. À Cannes, c’est ce qu’on espère ou ce qu’on craint, c’est selon. Le dernier opus de David Cronenberg, «Les Crimes du futur», était un candidat idéal pour perturber les humeurs festivalières. Pourtant, malgré des rumeurs d’un film extrêmement violent, voire à la limite du soutenable, il n’eut pas l’effet d’«Irréversible», ni de «Grande Bouffe», ni de «Funny Games» de Haneke, et encore moins, dans un tout autre registre, de «La maman et la putain» d’Eustache (restauré cette année et montré à Cannes Classics). Ou encore du malheureux Kechiche il y a trois ans avec «Mektoub my Love: Intermezzo».