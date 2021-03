Chanson addictive – David Cuñado fête le printemps avec un superhéros Le comédien-animateur genevois a composé les paroles d’un clip célébrant le retour de la belle saison. Une réussite. Philippe Muri

Super Printemps plus fort que Godzilla! DR

«Il est là, encore plus fort que Godzilla. Il est là, fait fleurir les magnolias. Il est là, on va faire la bamboula!» Signées du comédien et animateur genevois David Cuñado, ces paroles entraînantes font partie d’un clip de 2’48 proposé par l’association de quartier Pré en Bulle afin de célébrer le retour des beaux jours. Derrière le mystérieux «Il» scandé par l’auteur du one man show «Qui veut faire l’humour avec moi?» on découvre un type bien balaise: rien moins que Super Printemps! Un zig supermarrant à découvrir d’urgence en vidéo.

Cent pour cent local, Super Printemps a jailli il y a quelques années du côté des Grottes, des Cropettes et de Montbrillant. «À Pré en Bulle, on aime bien les rites de passage. Incarné par le musicien Laurent Flumet, le personnage a été créé à l’occasion de la destruction par le feu du Bonhomme Hiver, une tradition attendue par les enfants du quartier», explique Hélène Wüthrich, une des animatrices de l’association. Ravis, les mômes ont aperçu le héros coloré courir dans les rues, cape au vent. Ils l’ont aussi entrevu à la récréation, le jour du passage au printemps. Un moment excitant que Pré en Bulle entend entretenir.