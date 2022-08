Sport insolite – David Vieira est devenu accro à la hache Le Vaudois de Corsier revient du Canada, où il a disputé la semaine dernière les championnats du monde de lancer de hache double avec un magnifique 10e rang. Christian Maillard

David Vieira ne peut plus se passer de sa hache. DR/CHRIS LAROCQUE

Alors que la fête de la lutte suisse a réuni le week-end dernier un monde fou à Pratteln, David Vieira, de Corsier-sur-Vevey, a vécu, lui aussi, un truc tout aussi folklorique et extraordinaire au Canada. Il n’y avait pas de sciure ni de vache et ni pierre d’Unspunnen mais des rondins de bois et des haches à doubles tranchants. Le but était de les lancer sur une cible avec, comme objectif, de devenir champion du monde d’une discipline qui a fait de ce Veveysan de 45 ans le meilleur Helvétique en 2021.