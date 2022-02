Ce qu’en disent les gens d’ici – De 9 à 99 ans, des Vaudois évoquent l’après-Covid Certains rêvent de virées, de fêtes et d’embrassades, d’autres ont perdu leur insouciance et ne parviennent pas à se projeter dans un futur sans masque. Témoignages. Claude Beda Adriana Stimoli

Adrien Gaudin, coach sportif à Pully: «On va se détendre. Car on a les nerfs à fleur de peau.» DR

«Le bout du tunnel? Je ne le vois pas, lâche Lara, 14 ans. Le Covid ne va pas partir du jour au lendemain, même si les mesures sont levées. Je ne crois pas à la grande libération.» Dans la voix de l’adolescente lausannoise, une touche d’inquiétude. Difficile pour elle de se rappeler à quoi ressemblait la vie d’avant. «Je ne me souviens plus vraiment de ce que c’est de ne pas porter le masque, alors maintenant c’est difficile de m’imaginer sans. Même si je n’apprécie pas de le porter, je me sentirais exposée si je dois l’enlever.»

Adolescence chamboulée