Dans les pas de nos ancêtres – De belles balades à planifier l’an prochain Trois volumes de randonnées archéologiques dans le canton de Vaud invitent à partir sur les chemins, à la découverte du passé enfoui dans notre sous-sol. Gilles Simond

Parmi les 45 itinéraires proposés par «Le passé pas à pas», on trouve le magnifique passage sur les voies à ornières de la Via Salina, sur la côte de Vuitebœuf, non loin de Sainte-Croix (volume II). CHRISTIAN BRUN

Dans le canton de Vaud, comme dans le reste de la Suisse, il n’y a jamais «rien» dans le sous-sol. La preuve: même en haut montagne, on a découvert les traces du passage des armées romaines, si ce n’est celles des pionniers de l’alpinisme. Du Pays-d’Enhaut aux rives du Léman, d’Avenches à Sainte-Croix, les vestiges enfouis sont partout, innombrables. Et patiemment explorés par les archéologues.

Journaliste à «24 heures», archéologue de formation, Erwan Le Bec s’est mis en tête de mieux faire connaître ce patrimoine. Il a choisi de le faire d’une manière vivante, que chacun puisse s’approprier: en le découvrant à pied. Il en résulte «Le passé pas à pas. Randonnées archéologiques dans le canton de Vaud», trois volumes richement documentés et illustrés présentant au total 45 itinéraires.

«Pour s’approprier un territoire, quel meilleur moyen que la marche? Inscrire ses pas dans ceux de nos ancêtres pour cheminer vers les endroits où ils ont installé leur habitat, ont vécu, ont prospéré et sont morts, permet de se les remémorer, au rythme qui fut le leur avant l’ère industrielle», écrit l’archéologue cantonale Nicole Pousaz dans sa préface au premier volume. On ne saurait mieux dire.

De la préhistoire au passé récent

Ce premier volume, avec ses 194 pages, est du reste un peu plus épais que les autres, augmenté qu’il est de diverses contributions évoquant l’histoire de l’archéologie vaudoise, la formation des paysages que l’on va arpenter, apportant des notions sur les différentes époques, de la préhistoire aux vestiges de l’époque contemporaine.

Le volume I est consacré au Grand-Lausanne, au Gros-de-Vaud, à la Riviera, au Chablais et au Pays-d’Enhaut, le volume II à la Broye et au Nord vaudois, le dernier à La Côte et au Jura vaudois. Les itinéraires sont très diversifiés, urbains, campagnards ou montagneux, la durée des balades variant entre 40 minutes à Vevey et 5 h 50 à Yverdon, la plupart entre 2 et 4 heures. En savoir plus sur les tours de Lavaux, les abris préhistoriques ou les voies romaines, ça se mérite. Un défaut? Les bouquins sont un peu grands pour être glissés dans la poche du bermuda. Pour les technophiles, un code QR renvoie à l’itinéraire en version GPS. Les autres partiront avec une photocopie de l’itinéraire du jour.

La couverture du volume I. DR

