C’est la rentrée, et, pour l’école vaudoise, un vent nouveau souffle avec l’arrivée à sa tête de Frédéric Borloz, qui annonçait d’ores et déjà la couleur dans une interview au «Temps» (15 juin 2022) : «Je veux rapprocher le monde de l’enseignement de celui de l’économie. » Il faudra lui donner du temps, comme il l’a lui-même demandé, mais la tâche est de taille et le poste exposé. Plusieurs conseillers d’État en ont déjà fait les frais dans le passé après seulement une législature.

Le pilotage de l’école vaudoise, paquebot fort de plus de 13’000 enseignants, n’est pas de tout repos. L’autonomie et l’indépendance des enseignants sont à la fois souhaitées et redoutées, ce qui rend les changements difficiles.

«La grande majorité des jeunes ignorent quasi tout du monde du travail au moment de faire leurs choix d’orientation.»

Tout le monde s’accorde pour dire qu’il y a grand besoin de changement dans notre enseignement, mais la question de savoir comment changer et par où commencer ne rencontre pas la même unanimité. Entre le monde politique, le département, les directions, les enseignants, les syndicats, les employeurs, les parents et les élèves eux-mêmes, les idées ne manquent pas, ce qui ne rend pas les choses plus faciles, bien au contraire, comme le reconnaît l’ancienne cheffe du DIP Genève, Martine Brunschwig Graf: «Tout le monde a un avis sur l’école, pour y être allé. Chacun compare les mesures prises à l’aune de son propre vécu. »

Et si on portait un regard téléologique sur la question? Le but de l’enseignement est de préparer les jeunes pour l’avenir et d’assurer leur intégration sociale et professionnelle. Comme le souligne Frédéric Borloz: «À la sortie de l’école, les jeunes doivent posséder un bagage de culture générale suffisamment fort pour comprendre leur environnement. Mais ils doivent également pouvoir gagner leur indépendance. Cela passe par la capacité à trouver un travail. » Or, la grande majorité des jeunes ignorent quasi tout du monde du travail au moment de faire leurs choix d’orientation. De grands projets sont menés pour combler ces lacunes, la journée «Oser tous les métiers», le «Salon des métiers», et ces efforts louables paient certainement sur le plan informationnel.

La motivation fait la différence

Mais qu’en est-il de la motivation dans les choix d’orientation des jeunes? Car, au même titre, voire davantage, que leurs capacités, c’est elle qui fera la grande différence dans la poursuite dans la durée de leur formation et de leur cursus professionnel. Cette motivation, ou pour certains l’apparition d’une véritable vocation, seules des rencontres entre élèves et professionnels sont susceptibles de les faire émerger. Car c’est à travers des échanges directs que l’enthousiasme pour une carrière ou la passion pour un métier peuvent véritablement se transmettre, et cela au-delà des stéréotypes et images préconçues.

Le défi actuel n’est donc pas seulement pour l’école de se rapprocher de l’économie, mais aussi, pour l’économie, de construire de nouveaux liens avec l’école.

Andrea Delannoy Afficher plus Économiste, présidente et fondatrice de Mod-Elle , association qui lutte contre les stéréotypes de genre influençant les aspirations et limitant les choix de carrière des jeunes.

