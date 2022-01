Le Coup de fourchette – De belles surprises se cachent au coin de Rue

Sur la route cantonale menant de Moudon à Oron, les visiteurs ne s’arrêtent pas forcément dans la commune fribourgeoise de Rue. Mais, pour son château et ses rues pavées, le détour vaut vraiment la peine. Et un arrêt à l’Hôtel de Ville, qui vient de faire son entrée au Gault&Millau (13), est à recommander.

Au centre de «la plus petite ville d’Europe», Sébastien Suard (31 ans) propose une magnifique cuisine bistronomique, dans la pinte communale et son imposante salle à manger, où s’active sa conjointe Alice. Cuisinier et pâtissier de formation, l’homme a appris le métier au contact de Pierrick Suter à Lucens, Carlo Crisci à Cossonay et Alain Bächler aux Trois Tours à Bourguillon (Fribourg).