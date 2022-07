Escapade vineuse – De bien jolis vins coulent sur la rive droite du Rhône Le vignoble en terrasses de Saint-Joseph n’a rien à envier à ses voisins d’en face, Crozes et Tain-l’Hermitage. Plus au sud, Lirac soutient aussi la comparaison avec Châteauneuf-du-Pape. Cécile Collet

Les terrasses de Saint-Joseph font face au Rhône pour une exposition sud-est qui leur apporte plus de fraîcheur qu’à l’Hermitage, plein sud. DR

L’appellation n’a pas la réputation de ses voisines du nord, Condrieu et Côte-Rôtie, ou d’en face, le fameux Hermitage. Pourtant, sur les terres de Saint-Joseph (Saint-Jo pour les intimes, et on le devient vite), les cépages sont les mêmes: la syrah règne en maîtresse. Et si les blancs peinent encore à se faire connaître, marsanne et roussanne s’y assemblent à merveille. Le viognier, aussi, y développe un joli nez. Invitation à un voyage au fil du vin.