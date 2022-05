Oligarque ukrainien à Genève – De ce balcon sur le Léman, on aperçoit l’enfer d’Azovstal L’aciérie assiégée de Marioupol appartient à Rinat Akhmetov, le maître des forges du Donbass. Ses proches ont pris pied sur les bords du Léman. Pierre-Alexandre Sallier

L’aciérie Azovstal, la semaine dernière. Avec tous les civils désormais évacués du site, seuls les combattants sont encore présents dans la gigantesque usine, qui renferme un labyrinthe de couloirs interminables et de bunkers soviétiques. AFP

Sinistre même en temps de paix, la plus grande aciérie d’Europe, située dans les faubourgs de Marioupol, symbolise depuis des semaines la résistance ukrainienne. Alors que la cité portuaire est sous contrôle russe, un dernier carré livre une lutte désespérée sous le site d’Azovstal, dans un labyrinthe de souterrains datant de l’ère stalinienne. Ils y seraient plus d’un millier, selon Kiev, qui menait jeudi des «pourparlers difficiles» avec la Russie sur l’évacuation de trente-huit des blessés les plus graves.