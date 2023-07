La nouvelle fait le tour du monde. Un Genevois traité aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) est en rémission du VIH depuis vingt mois, à la suite d’une greffe de moelle osseuse pour le traitement d’un agressif cancer du sang. Il est le sixième patient au monde dans ce cas. Mais le premier à avoir reçu une greffe ne portant pas la rare mutation génétique CCR5 delta-32, que l’on retrouve chez moins de 1% des individus.

Des spécialistes présenteront ce cas inédit ce week-end lors d’une conférence internationale sur le VIH à Brisbane, en Australie. Des recherches seront poursuivies et de nouvelles portes sûrement ouvertes, notamment pour éclaircir le rôle que jouent potentiellement les immunodépresseurs ou la réaction greffon contre hôte pour neutraliser la maladie. Des pistes à explorer pour tenter d’expliquer ce qui, pour l’heure, reste inexplicable.

Au-delà de la frénésie médiatique et médicale largement justifiée, comment ne pas éprouver une pensée particulière et émue pour cet homme, qui souhaite rester dans l’ombre, contaminé dans les années 90 en pleine flambée du virus, lorsque les trithérapies en étaient à leurs balbutiements et que la PrEP n’existait pas. À cette époque, être atteint du VIH était une condamnation à mort.

En trente ans, ce patient est passé de condamné à miraculé. Ce type d’avancées médicales ne doit évidemment pas faire oublier que la bataille est loin d’être gagnée. Le virus tue encore dans le monde plus de 600’000 personnes chaque année et les protocoles cités restent exceptionnels. Ils sont lourds, dangereux et proposés à une poignée d’individus en ultime recours. Mais cet anonyme qui marque l’histoire aujourd’hui offre une fenêtre d’espoir pour que l’exceptionnel puisse un jour devenir commun.

Lorraine Fasler est journaliste à la Tribune de Genève depuis 2018. Auparavant, elle a travaillé pour RTS info. Elle est titulaire d'un master de l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos @LorraineFasler

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.