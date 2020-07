La Suisse en transports publics – De Derborence à Solalex, entre routes suspendues et vallée sauvage Chaque samedi, découvrez une balade imaginée par le climatologue et ancien professeur d’université Martin Beniston. Un parcours tiré de son guide fraîchement publié aux Éditions Favre. Une proposition de Martin Beniston

La cheville qui descend vers Derborence. DR

Une balade en car postal, train à crémaillère et à la force des mollets, entre le Valais et Vaud, via le Pas-de-Cheville. Pour prendre le car postal de montagne, il faut d’abord se rendre à Sion puis mettre le cap sur Derborence. Ici un grand classique de la randonnée vous attend, sans grande difficulté, qui se fait en trois heures avec un dénivelé de près de 600 m.

La montée en car postal depuis Sion est impressionnante, surtout entre Aven et Les Courtenâs, où l’étroite route est suspendue au-dessus du vide – 300 m et plus par endroits – sur environ 3 km. La montée depuis Derborence est assez raide entre le Gîte de Grenier de Cheville et le Plan du Chi sous le col, mais sans danger. La descente sur Anzeinde est en pente douce au milieu d’une large vallée sauvage au pied du massif des Diablerets. Le hameau propose plusieurs cafés-restaurants où se désaltérer avant d’entamer la descente sur Solalex.

Si vous ne souhaitez pas attendre le car postal, il est possible de poursuivre son chemin jusqu’à Barboleusaz (environ 75 minutes de marche), d’où un train à crémaillère nous mène à Bex, d’où les CFF repartent en direction de Genève ou de Sion. Si vous préférez passer la nuit avant d’entamer la randonnée, il est possible de loger à Derborence (ou à Anzeinde si on entame le parcours dans le sens contraire).

Rencontre animale et salutations bovines à l’alpage du Grenier de Cheville, avant que ne paradent les sommets alpins. DR

Après avoir quitté les bords du lac de Derborence, une fontaine invite à se rafraîchir, plus loin, sur le chemin du Pas-de-Cheville. DR

