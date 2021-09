Sur le front de la mobilité – De «Dune» à «Bond», petites nouvelles de grands transports Voler en ornithoptère, rouler en voiture électrique comme 007 ou adopter un vélo… Cécile Lecoultre

Un ornithoptère, inspiré par Frank Herbert, dans «Dune» de Denis Villeneuve. DR

Les leçons de «Dune»

Dès les années 60, l’écrivain Frank Herbert défendait une vision écologique des moyens de transport dans sa saga «Dune». Fidèle à cette technologie responsable, l’adaptation du réalisateur Denis Villeneuve – sur les écrans, montre des ornithoptères dignes de Léonard de Vinci, aéronefs mécaniques avec de fines ailes battantes modélisées sur les insectes, des chenilles qui moissonnent l’épice magique, machines amenées sur les sites par des ballons. James Bond roulera-t-il en Jaguar électrique le 29 septembre? L’agent, s’il reste fidèle à Aston Martin, pourrait adopter la berline électrique RapideE… avec tous les gadgets high-tech, précise le réalisateur Cary Joji Fukunaga. À suivre.

«Dune» de Denis Villeneuve met en exergue la vision écologique développée par l’écrivain Frank Herbert dans son roman culte des années 60. DR

4 millions de Suisses sur les chemins de randonnée pédestre en 2019

Une hausse record de 12,6% depuis la dernière enquête qui remonte à 2013. Mieux, le phénomène, lié à la pandémie, se confirme selon l’institut de recherche Lamprecht und Stamm. À ce jour, plus de 65’000 kilomètres de sentiers balisés sont proposés sur le territoire. Plus de 57% de la population les fréquente dès 15 ans, la moyenne d’âge étant de 50 ans, avec une légère dominante de femmes. Les statistiques précisent que le Suisse marche environ quinze jours par an, par tranche moyenne de trois heures. Le budget consacré à cette activité tourne autour de 60 francs (transports, nourriture et hébergement), générant un chiffre d’affaires annuel estimé à 3,6 milliards de francs.

L’atelier Recyclo.bike à Lausanne. DR

La journée du recyclage

Vélo, raquettes, ski, pédalo… la pandémie a boosté le marché des articles de seconde main. Le site Ricardo, où se négocient ainsi deux articles sur trois, a lancé le Secondhand Day, dont la 2e édition est prévue le 25 septembre. Lors de cette journée, les organisateurs mesurent la quantité de CO 2 économisée lors des transactions effectuées dans les boutiques vintage, bourses d’échange, marchés aux puces, etc. En 2020, le gain était de 1476 tonnes de CO 2 , ce qui correspond aux émissions quotidiennes d’une ville suisse comme Zoug. Ambition de cette édition? Doubler ce bonus, avec le rêve que plus personne n’achète du neuf le jour du Seconhand Day. Sur le coup, l’économie réalisée correspondrait à la pollution CO 2 d’une ville comme Zurich.

Le marché automobile se stabilise

Malgré la pandémie et l’approvisionnement difficile en semiconducteurs, puces, etc., le marché automobile annonce un bilan intermédiaire positif cette année, selon Auto-Suisse. Une hausse de 12,9% (160 425 voitures de tourisme neuves immatriculées jusqu’à la fin août) est enregistrée par rapport à l’an dernier frappé par le Covid-19.Et la voiture électrique flambe Une voiture neuve sur dix vendues en 2021 roule sans émissions locales de CO 2 , soit 16’468 véhicules. En août, selon Auto-Suisse, un pic a été enregistré dans l’immatriculation de modèles hybrides et électriques avec un taux record de 49,4% du marché. À ce jour, la moyenne de l’année tourne autour des 40%. S’y ajoutent 231 voitures à gaz ou à piles à combustible et autres propulsions alternatives.

Un géocoucou qui déplace

Le photographe Alejandro Pietro a décroché le Grand Prix du concours Bird Photographer of the Year. Son géocoucou («Geococcyx californianus»), minuscule face au mur de la frontière entre le Mexique et les États-Unis qui s’étire avec ses barbelés sur plus de 3000 kilomètres, semble défier l’adversité. Au-delà de la symbolique universelle du cliché couve un drame. Selon l’artiste, beaucoup des 1500 espèces animales sont bloqués par ce mur, engendrant un bouleversement écologique dans la région.

«Blocked» d’Alejandro Prieto. Photo lauréate du Bird Photographer of the Year 2021. ALEJANDRO PRIETO/DR

Le vélotafeur a le vent dans le dos Afficher plus Vélo, boulot, dodo Le cycliste pendulaire s’est multiplié dans les villes, au point d’avoir désormais un label, le «Bike Commuter» ou «vélotafeur». À Lausanne, les statistiques parlent: 87% de hausse du trafic cycliste entre 2017 et 2021, 111 km de pistes, une vélostation d’une centaine de places à la gare, 3800 en ville. «La ville, note Florence Germond, conseillère municipale, s’est donné pour objectif de multiplier par 7 les kilomètres parcourus à vélo d’ici à 2030.» D’autres villes romandes roulent en ce sens. Voir Vevey qui favorise les actions de mobilité durable par des facilités de parking (10 stations dédiées, 1467 places), des subventions aux riverains et entreprises locales (50 fr. pour la révision d’un vélo, 10% de remise sur l’achat d’un vélo électrique, jusqu’à 20% pour un vélo-cargo). Genève veut aussi désengorger le trafic automobile, avec plus de 4000 places de parc, itinéraires sécurisés. L’action «bike to work» incite les entreprises à s’y mettre – 2400 participent déjà au mouvement pour un comportement durable en matière de mobilité. Selon Provelo, chaque année plus de 71’000 pendulaires pédalent sur le chemin du travail, pendant les mois de mai et juin. Autre impulsion notable, les frais de vélo rentrent désormais dans les déductions fiscales. Mieux, ancré en Allemagne ou en Belgique, en plein essor grâce à quelques start-up françaises, le concept du vélo de fonction émerge sur les bords du Léman. Restent quelques réticences à vaincre: cheveux graissés par le casque, costards trempés par la pluie, doigts gelés etc. Les boutiques spécialisées pourvoient désormais à ces inconforts, du gilet de sécurité 2.0 à LED intégrés aux serre-pantalon avec réflecteurs en passant par les garde-boue ultralégers ou encore les ponchos performants (mais pas moches).

