Malgré postiche nasal et poil roux pour ce rôle, Laurent Natrella incarne un «Scapin» plus proche de Cyrano que du rusé renard. Ex-sociétaire de la Comédie Française qu’il a fréquentée pendant vingt et un ans, il a été rompu à enchaîner plusieurs représentations dans une même journée dans cette grande maison.

Florian Cella