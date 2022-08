Intempéries – De fortes pluies s’abattent sur la Suisse centrale et orientale Une alerte aux intempéries de niveau 3 a été émise vendredi pour certaines parties de la Suisse centrale et orientale en raison de pluies intenses et continues.

Malgré des averses isolées, un temps ensoleillé et des températures estivales y sont attendus pour le week-end et la semaine prochaine. (Image d’illustration) AFP

Après la sécheresse des dernières semaines, de fortes pluies se sont abattues vendredi matin sur les Alpes centrales et orientales, provoquant par endroits des crues. La Suisse romande a été épargnée.

Près d’Appenzell, la rivière Sitter a débordé par endroits, comme l’ont montré des images de la télévision alémanique SRF. Le canton de Thurgovie a appelé la population à ne pas s’approcher du cours d’eau ou à quitter la zone concernée. Dans le canton de Schwytz, il est tombé plus de 100 litres de pluie par mètre carré entre minuit et 13h00, a tweeté le service MeteoNews. Wesen (SG) a compté 92 litres par mètre carré.

Dans le canton de Saint-Gall, les pompiers ont dû s’engager plus de 200 fois, a détaillé la police à Keystone-ATS. La plupart des engagements étaient dus à des caves inondées. Aucun blessé n’était signalé dans l’immédiat.

Glissement de terrain

En outre, un glissement de terrain s’est produit à la mi-journée sur la route Seewen-Lauerz (SZ). La liaison restera sans doute fermée tout le week-end. L’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse a émis une alerte aux intempéries de niveau 3 («danger important») pour certaines parties de la Suisse centrale et orientale en raison de pluies intenses et continues. Cette alerte est valable jusqu’à minuit.

En Suisse romande, l’alerte de degré 2 a été levée vendredi. L’épisode de perturbations est terminé, selon MétéoSuisse. Malgré des averses isolées, un temps ensoleillé et des températures estivales y sont attendus pour le week-end et la semaine prochaine.

ATS

