Météo – De fortes pluies se sont abattues sur la Suisse Des fortes pluies et des orages se sont abattus sur la Suisse dans la nuit de mercredi à jeudi. Les plus fortes précipitations ont été enregistrées au Tessin, à Vevey et à Bâle.

De nombreuses régions de Suisse se sont retrouvées sous la pluie après un été caniculaire. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Près de 80 millimètres de pluies ont été enregistrés en 24 heures à Locarno, selon le bulletin de SRF Meteo publié jeudi matin à 05 h 30. En Suisse romande, les pluies ont fortement frappé Vevey (VD) et Choëx (VS) avec 57,4 mm et 56 mm.

Les deux communes arrivent ainsi juste derrière Bâle, où près de 58 millimètres ont été enregistrés. Le vent a aussi été intense dans certaines régions, comme à Delémont avec des rafales de 92 km/h, a indiqué Meteonews jeudi matin sur son compte Twitter.

Trains supprimés

Les forces de l’ordre ont dû intervenir à plusieurs reprises dans les cantons de Bâle et de Berne mercredi soir en raison des dégâts causés par les intempéries. Et des trains ont été supprimés entre Belp (BE) et Thoune (BE), une partie des voies étant inondée.

Des rafales de 90 km/h ont en outre été enregistrées à Interlaken. Au total, 7000 éclairs ont été comptabilisés dans toute la Suisse, selon Meteonews.

ATS

