Un peu de répit – De fortes pluies touchent plusieurs endroits de Suisse À Vevey, la plus forte quantité de précipitations en une heure a été mesurée mercredi soir, avec 50,1 millimètres.

MétéoSuisse avait mis en garde sur des orages violents, plus tôt dans la journée (photo d’illustration). KEYSTONE

Il a fortement plu mercredi soir en plusieurs endroits de Suisse, comme à Vevey (VD), Torricella (TI) et Nenzlingen (BL). La plus forte quantité de précipitations en une heure a été mesurée à Vevey, avec 50,1 millimètres, indique SRF Meteo.

À ce sujet: Abo Léger répit de la canicule La pluie fait son retour dès mercredi avec son lot de fraîcheur

Dans d’autres endroits de Suisse, la pluie n’est par contre pas encore tombée, indique le service météorologique sur Twitter. MeteoNews a de son côté fait part d’une forte cellule orageuse au-dessus de Bâle, qui aurait ensuite poursuivi sa route vers l’est. MétéoSuisse avait mis en garde sur des orages violents, plus tôt dans la journée.

MeteoNews a également signalé un fort orage dans le Simmental (BE), entre le Gantrisch et le Niesen. L’orage, accompagné d’un fort vent, se dirigeait vers le lac de Thoune.

En raison des dégâts causés par les intempéries, tous les trains ont été supprimés entre Belp (BE) et Thoune (BE). Selon le service d’information ferroviaire, les lignes S4 et S44 sont concernés. La durée de la perturbation était inconnue au moment de l’annonce, à 20h45.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.