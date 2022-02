Les sorties livres, BD – De Frédéric Pajak à Liane Moriarty, des invitations au voyage Envie d’évasion? Du désert d’Atacama aux foyers bourgeois de Sydney, des ouvrages qui excitent l’imagination. Démonstration. Cécile Lecoultre Philippe Muri

«Un ciel de pierres», mémoire du monde

Une invite entre poésie et science, à fouiller l’archéologie de la mémoire humaine, avec les dessins de Frédéric Pajak sur le texte de Matthieu Gonelle. DR

Essai Le désert d’Atacama, au Chili, fascine Matthieu Gounelle, qui, depuis 2009, y collecte chaque automne des météorites. Dans une conjonction poétique et scientifique, ce rendez-vous inspire à l’astrophysicien un court ouvrage qui contient l’infini. Comme si ce lieu ne stratifiait pas seulement l’histoire des hommes mais y intégrait dans un mouvement irrésistible celle d’horizons cosmiques.

Matthieu Gounelle, astrophysicien et poète. DR

Coincée entre l’océan Pacifique et la cordillère des Andes, cette bande sableuse, la plus aride du monde, contient aussi les ossements des Changos, décimés par la variole et autres maladies, ceux aussi des opposants à la dictature de Pinochet. L’auteur avoue ignorer pourquoi ces épisodes tragiques de l’humanité le bouleversent autant. Quelques dessins de Frédéric Pajak recensent l’émotion avec la même pudeur. CLE

«Set et match!», match gagnant pour Liane Moriarty

Liane Moriarty règne sur un coin du Shondaland, la maison de production de l’Américaine Shonda Rhimes qui a sorti plusieurs adaptations de ses romans, «Big Secrets Little Lies» ou «Nine Perfect Strangers». SHONDALAND / DR

Roman Choraux, humanistes, les romans de Liane Moriarty se lisent comme des séries et le deviennent d’ailleurs souvent. Voir «Little Secrets, Big Lies» ou «Nine Perfect Strangers», adaptés par les comédiennes Nicole Kidman et Reese Witherspoon. Une petite corde authentique vibre ici qui confirme l’amplitude de «la reine des commères de Sydney», surnommée ainsi pour sa vista pour le détail qui tue. Tirez sur l’ourlet, et tout se met à défiler.

Dans le clan Delaney, les indices déferlent quand Joy, la mère sexagénaire, disparaît. Les enfants Amy, Brooke, Logan et Troy dévisagent le père, son visage égratigné, dispute, pire? Les rejetons adultes soupèsent l’album de famille bobo, soupçonnent les regrets sous les photos heureuses. S’y ajoutent leurs récriminations, un drôle de flou surgit. Bref, ne vous fiez pas au titre idiot. CLE

DR

«Cauchemars Ex Machina», rusé et terrifiant

Thierry Smolderen, critique, essayiste, scénariste. DARGAUD/ DR

BD Critique BD, essayiste et scénariste, Thierry Smolderen s’y entend pour tricoter des histoires retorses, véritables mécaniques de précision souvent nimbées d’un climat tendant vers l’étrange. La preuve, entre autres, avec les excellents «Souvenirs de l’empire de l’atome» et «L’été diabolik», mis en images par Alexandre Clérisse.

Une plongée originale dans la Seconde Guerre mondiale. DR

Avec un autre dessinateur, Jorge Gonzalez, Smolderen signe le rusé «Cauchemars Ex Machina», inspiré d’une anecdote authentique survenue durant la Seconde Guerre mondiale. On se délecte de ce récit dense débutant par un crime impossible, et confrontant écrivains de polars, services secrets et hautes sphères de l’Allemagne nazie. Le dessin pictural de Gonzalez («Chère Patagonie», «La Flamme») contribue au mystère et à ses charmes. PMU

DR

«Blaireau et putois», pas si puantes les bestioles!

Un coup de crayon inimitable, celui de Jon Klassen. DR

Jeunesse Jon Klassen, illustrateur surdoué, apprivoise toujours de drôles de bestioles dans ses bouquins. Quand ce ne sont pas des chapeaux que ce Canadien de Los Angeles secoue pour en extraire de curieuses idées… Pas question pour ce quadragénaire d’édulcorer ou de bêtifier sous prétexte de s’adresser à de jeunes lecteurs. Ainsi de «Blaireau et putois», où des rongeurs affrontent une cohabitation puante.

Amy Timberlake a inventé ce roman, son comparse se charge d’y vaporiser un humour très noir qui transpire dans des atmosphères nocturnes inquiétantes. Fan des polars de Hitchcock, ce pince-sans-rire publie encore «Le rocher tombé du ciel» (Éd. La Joie de Lire), qui met en scène une tortue grognon et une taupe plus aimable dans un thriller au découpage infernal. Idéal dès 8 ans, pour progresser vers le roman. CLE

Pour tout petits et plus grands, selon que la proportion du texte et des images: une initiation à la lecture pour les enfants avec Jon Klassen reste un jeu. DR

Cécile Lecoultre, d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». Plus d'infos @phimuri

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.