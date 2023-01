Débat de fond comique – De Funès, monstre sacré de la comédie? Pour et contre! Grand acteur ou clown grimaçant? Deux journalistes de la rédaction s’écharpent sur le cas Fufu quarante ans pile après sa disparition. Fedele Mendicino Jérôme Estebe

Louis de Funès dans la «La Soupe aux choux», réalisé par Jean Girault. CORBIS VIA GETTY IMAGES

Il y a pile quarante ans, le 27 janvier 1983, disparaissait Louis de Funès. Le comique préféré des francophones avait 68 ans et quelque 150 films au compteur, dont bon nombre de classiques diffusés et rediffusés depuis par le petit écran. Champion des entrées en salle comme des audiences télévisées, il reste l’incarnation du Français moyen, râleur et hâbleur. Génie comique ou clown gesticulant? Découvrez les avis fort tranchés de deux de nos journalistes: Fedele Mendicino et Jérôme Estèbe.