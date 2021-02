Expositions réinventées – De Genève à Zurich, les artistes montent au front Désireux de montrer de l’art malgré la situation actuelle, plusieurs collectifs d’artistes ouvrent des lieux d’exposition

Installé dans un appartement, à Lancy, Cherish se veut être une plateforme d'expérimentation pour les artistes, dénuée des contraintes commerciales d'une galerie.

Alors que des galeries ferment, de nouveaux lieux d’exposition, hybrides et éphémères, lancés par des artistes, voient le jour un peu partout en Suisse. À Genève, Cherish s’est installé dans un appartement loué par quatre artistes, Mohamed Almusibli, James Bantone, Thomas Liu Le Lann et Ser Serpas, sis dans une ancienne maison à Lancy. À raison d’une exposition par mois, le collectif y défriche la scène locale en sélectionnant des personnalités dont le travail leur parle. En ce moment, on peut y voir les œuvres de la première artiste en résidence, la chinoise Shuang Li.