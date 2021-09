Traitement des infections – De gentils virus pourraient se substituer aux antibiotiques Alors que de plus en plus de germes résistent aux antibiotiques, les bactériophages permettent de juguler certaines infections. La Bourse s’y intéresse. Nicolas Pinguely

La phagothérapie utilise des virus tueurs de bactérie pour soigner différentes maladies, dont certaines mortelles. AFP

Les phages, une vieille recette de la lutte contre les infections qui revient fort. Et qui fait saliver les investisseurs! «Il y a un besoin médical urgent de trouver des alternatives aux antibiotiques, car les germes y sont de plus en plus résistants, prévient Hervé de Kergrohen, spécialiste en biotechnologie du fonds d’investissement Alpha Blue Ocean. Les phages sur laquelle s’appuie la phagothérapie se trouvent en première ligne de la lutte contre la pandémie bactérienne.» Sexy, donc.

Quésaco? Découverts voilà un siècle, les bactériophages sont des virus présents dans la nature, qui se nourrissent des bactéries et les détruisent. On les trouve dans les milieux riches en germes, notamment dans les eaux usées, les excréments ou encore les sols autour des racines des plantes. Au milieu du siècle dernier, ils ont été éclipsés par les antibiotiques.