Médecins du Monde – Des infirmiers au chevet des SDF du canton de Vaud Les personnes sans-abri bénéficieront d’une permanence infirmière dans les structures d’accueil de nuit. Marie Nicollier

Le Sleep-in de Renens fait partie des 9 structures d’accueil vaudoises où se rendront les infirmiers. PATRICK MARTIN

Ceux qui vivent dans la rue auront désormais un meilleur accès aux soins grâce à un projet de Médecins du Monde. Ils lancent une permanence infirmière dans les centres hébergement d’urgence vaudois, à Lausanne (L’Étape, Montolieu, la Marmotte, le Répit) Vevey (Le Hublot), Renens (Sleep-In) et Yverdon-les-Bains (La Lucarne), mais aussi au Point d’Eau et à la Soupe populaire.

Isolées, soumis à des conditions de vie très précaires et sans suivi médical, les sans-abri sont exposées à davantage de problèmes physiques et psychiques que le reste de la population. Et passent entre les mailles du filet sanitaire.

«Ils oublient leur corps, les douleurs. Ils se coupent d’eux-mêmes pour ne pas souffrir.» Cyril Maillefer, responsable chez Caritas Vaud de La Lucarne et du Hublot

Ils appréhendent et évitent souvent de se rendre dans les structures de soins lorsqu’ils sont malades. «Il y a un syndrome d’autoexclusion, expliquait en juin dans ces colonnes Cyril Maillefer, responsable de La Lucarne et du Hublot. Ils oublient leur corps, les douleurs. Ils se coupent d’eux-mêmes pour ne pas souffrir. Il m’est arrivé de voir des blessures qui me feraient hurler. La personne ne disait rien.» Les consultations proposées dans les centres d’accueil de nuit devraient réduire le recours aux Urgences de 30%, selon les estimations.

Appel aux dons

Une infirmière et un infirmier assureront une présence hebdomadaire dans chaque structure. «Leur rôle est d’évaluer les problématiques, soigner, orienter, sensibiliser, dépister et conseiller. Soins d’hygiène et de confort, inscription dans le réseau de soins, prise en charge in situ et promotion de la santé sont les principaux besoins», indique Médecins du Monde.

Ce projet de santé publique coûte 300 000 francs sur deux ans. La Chaîne du Bonheur assure déjà la moitié du financement; Médecins du Monde lance un appel aux dons pour compléter la somme.

En Suisse romande, on estime que 500 femmes et 1500 hommes vivent dans la rue.