Graines de stars – De jeunes musiciens vont faire vibrer le Montreux Jazz Festival Une vingtaine d’élèves s’apprêtent à fouler une scène du mythique événement. Immersion au cœur des répétitions à Villeneuve. Noémie Desarzens

Réunis spécialement pour la photo, ces trois groupes de jeunes musiciens sont en résidence à la Fondation Sylvia Waddilove, à Villeneuve. Ils se produiront au Montreux Jazz Festival ce mercredi 5 juillet. Festival. Chantal Dervey

«Agathe, joue d’abord la première note au piano. Cela va aider Sophie à attraper la bonne note. Allez, on recommence, du début! Germain Umdenstock claque des doigts. Et 5, 6, 7 et 8!» Du haut de ses 12 ans, Sophie entonne «Compliance», un titre du trio britannique Muse, avec une assurance déconcertante. «Notre objectif? Composer un morceau entier pour le jouer sur scène», précise Louis, au violoncelle. «Là on est en train de perfectionner notre première chanson. Et on va travailler sur une deuxième», ajoute Agathe derrière son clavier.

«En sortant ces jeunes de leurs partitions, ils apprennent à utiliser leurs oreilles.» Germain Umdenstock, coorganisateur de «Métissage», résidence musicale

Ces cinq jeunes musiciens forment un ensemble depuis la veille seulement et déjà la réinterprétation de cette mélodie pop prend forme sous leurs doigts. Ce qui frappe, c’est l’absence de lutrins et les regards complices. Une communication non verbale essentielle. «En sortant ces jeunes de leurs partitions, ils apprennent à utiliser leurs oreilles», détaille Germain Umdenstock. Un enjeu qu’ils ont vite compris: «Je remarque que je suis plus à l’écoute des autres et de ma contrebasse», explique Ella.

Cultiver le jouer ensemble

Depuis lundi, une joyeuse cacophonie règne à la Fondation Sylvia Waddilove. Sur les hauts de Villeneuve, vingt-cinq jeunes musiciens cohabitent durant une semaine, encadrés par six professeurs. Une immersion avec un objectif prestigieux: se produire au Montreux Jazz Festival ce mercredi. Pas de quoi effrayer ces préadolescents. «Ça ne me stresse pas, j’ai l’habitude de faire des concerts, grâce aux ateliers rock du Conservatoire», lance Sophie, la chanteuse du groupe. Un peu plus nuancé, Louis confesse être «un peu» confiant.

Autre salle, autre ambiance. Mila claque les cordes de sa contrebasse et la voix basse de Lisa impose le silence. Une réinterprétation impressionnante de «Feeling Good» de Nina Simone, sous l’œil et l’oreille attentifs de Yannick Nanette. Ce guitariste du groupe The Two explore la présence scénique, avec un accent particulier mis sur le corps. «Il est essentiel d’accorder notre premier instrument, notre corps», souligne le bluesman. Il propose ainsi des exercices de respiration, afin de créer une bulle de concentration propice. «Je souhaite leur donner des clés pour qu’ils soient au service de leur musique.»

Sortir de l’académisme musical

À l’origine de «Métissage», il y a Germain Umdenstock, coorganisateur de cette résidence musicale pour jeunes entre 10 à 20 ans. Particularité de cette 2e édition: l’apport d’enseignants externes au Conservatoire. Un atout pour explorer d’autres aspects de la musique, comme le coaching scénique. C’est que ce professeur de guitare veut explorer une autre voie musicale, davantage centrée sur la tradition orale. «J’ai éprouvé un grand malaise avec la pédagogie traditionnelle, car on crée des singes savants qui ne savent pas vivre la musique.»

Tous les profils sont les bienvenus pour ce camp musical. «Les élèves cherchent et trouvent une autre manière de vivre la musique», abonde Lucie Gockel, coach cette semaine à la fondation et professeure au Conservatoire des régions à Échallens. Une approche qui parle à Noé, 12 ans, qui chante et joue du piano: «Ici, je me sens plus libre.» Germain Umdenstock nous glisse à l’oreille que nous avons affaire à un jeune poète. Noé acquiesce: «J’ai écrit et composé une chanson pour cette semaine de stage. Elle sera interprétée en live ce mercredi au Montreux Jazz!»

