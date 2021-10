Politique de l’enfance à Lausanne – De jeunes parents mal pris pour leur solution de garde Les places en accueil de jour dans la capitale semblent manquer pour cette rentrée. Un élu demande des comptes à la Municipalité. Lise Bourgeois

Pour l’accueil de midi, notamment, des familles lausannoises ont eu du mal à s’organiser cette rentrée. Chris Blaser/A

Lausanne met l’accueil des enfants au rang de ses priorités depuis des années. S’il est notoire que de longues listes d’attente existent encore pour les places en crèche, la couverture des accueils de jour, le matin, à midi et l’après-midi est généralement présentée comme assurée.

Bricolage

Or, cette rentrée 2021, de nombreux jeunes parents se sont retrouvés mal pris pour organiser leurs solutions de garde. Au point que le conseiller communal socialiste Benoît Gaillard tire la sonnette d’alarme.

Dans les quartiers des Bergières, à Montriond et Sous-Gare, par exemple, des parents qui travaillent tous deux seraient aujourd’hui obligés de bricoler. «Nous avons dû trouver des solutions alternatives pour les midis, avec la famille et les amis», témoigne, par exemple, la maman d’un enfant de six ans.