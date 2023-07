Dans les coulisses – A l’origine de la BD sur Hepburn, la collection Bolle L’important matériel iconographique du musée morgien a inspiré les auteurs du roman graphique consacré à l’actrice. Une expo décortique cette collaboration. Cédric Jotterand

Le Musée Bolle propose chaque été une exposition à la mémoire d’Audrey Hepburn, disparue il y a trente ans. L’occasion pour le conservateur Salvatore Gervasi et son adjointe Charlotte Lukaszewski de présenter des trésors issus de leur importante collection. 24HEURES/CHRISTIAN BRUN

Petit par la taille, ce qui fait d’ailleurs son charme, le Musée Bolle pourrait lasser avec ses expositions annuelles – dès que vient l’été – autour d’Audrey Hepburn. Un mythe, d’accord, mais tout de même! Pourtant, le conservateur Salvatore Gervasi et son adjointe Charlotte Lukaszewski parviennent à surprendre à chaque fois et plus encore ces jours en présentant d’une certaine manière les coulisses de la réalisation du roman graphique consacré à la star.

Car jusqu’au 3 septembre, ce n’est pas «juste» quelques objets accrochés au mur en l’honneur de l’actrice disparue il y a trente ans alors qu’elle vivait à Tolochenaz, mais l’explication ludique des trésors qui ont servi de boussole à la création de l’ouvrage de 300 pages. «C’est un projet magnifique dans lequel nous avons été embarqués un peu par hasard, raconte Salavatore Gervasi. La Ville de Morges a été sollicitée par la scénariste Eileen Hofer et elle a pensé à nous pour donner un coup de main, lequel s’est transformé en véritable aventure jusqu’à la publication, et maintenant l’exposition qui s’imposait.»

À droite, une planche exposée revient sur le mariage d’Audrey Hepburn et Andrea Dotti sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Morges, à deux pas du Musée Bolle. Musée Bolle

Précieuse collection

Une façon originale de se replonger dans la vie d’Audrey Hepburn et de toucher peut-être un public plus jeune qu’à l’accoutumée. «Nous disposons d’un important matériel (photos, affiches, catalogues, magazines et accessoires) que nous avons mis à disposition de l’illustrateur Christopher, afin que celui-ci puisse recréer au plus près les différentes étapes de son existence, en particulier les nombreux pays visités, notamment dans son rôle d’ambassadrice de l’Unicef.»

«C’est un projet magnifique dans lequel nous avons été embarqués un peu par hasard». Salvatore Gervasi, conservateur du Musée Bolle

Un travail qui se veut à la fois didactique et ludique avec des planches qui expliquent comment le dessinateur a créé une scène de vie (un aéroport, une ville, le mariage à Morges) à partir des éléments du musée. «Nous avons réalisé des panneaux qui montrent le point de départ qui est le texte fourni par la scénariste, quels documents iconographiques sont retenus et le mélange du tout par l’illustrateur pour reproduire fidèlement les lieux, les villes et les véhicules», développe Charlotte Lukaszewski, conservatrice adjointe.

L’exposition montre de manière simple comment les documents que le musée possède ont servi de boussole à la scénariste et à l’illustrateur pour mettre en forme la vie d’Audrey Hepburn en ne négligeant aucun détail. 24HEURES/CHRISTIAN BRUN

Identité régionale

Née en Belgique, le 4 mai 1929, l’actrice est décédée à Tolochenaz le 20 janvier 1993, en véritable mythe de Hollywood et icône de la mode. Des dessins d’Hubert de Givenchy sont d’ailleurs visibles dans l’une des salles, comme des illustrations originales de Christopher. «Plusieurs planches concernent la région, en plus de la robe de mariée – confectionnée à l’identique – qu’elle portait à Morges à l’Hôtel de Ville.»

