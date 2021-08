Éditorial - De la débâcle au cauchemar

Le retrait américain ressemblait à une débâcle. Il vire au cauchemar. D’abord pour les milliers d’Afghans qui se pressaient devant le mur fortifié de l’aéroport, espérant faire partie des derniers «élus» évacués par les Occidentaux. Deux bombes ont explosé au milieu de cette foule d’hommes, de femmes et d’enfants rattrapés par le chaos afghan qu’ils voulaient fuir.

Lire également «L’horreur tant redoutée a frappé Kaboul»

Ce double attentat est aussi une tragédie pour les Afghans qui voulaient croire que le retrait des troupes étrangères et la victoire des talibans marquaient la fin de la guerre civile qui ravage le pays depuis plus de 40 ans. Les talibans, qui se targuent de faire régner l’ordre et la sécurité, sont défiés au moment où ils tentent d’apparaître comme un mouvement apte à gouverner le pays, à normaliser ses relations avec la communauté internationale et à combattre les terroristes visant les intérêts américains. Ces attaques ternissent leur victoire.

Enfin ce carnage entachera pour longtemps la présidence de Joe Biden. Les images de l’armée américaine retranchée dans l’aéroport de Kaboul et devant se soumettre aux conditions des talibans étaient humiliantes pour l’Amérique… Elles sont aujourd’hui accablantes. Obsédé par sa promesse de ramener les derniers marines «à la maison» avant la date anniversaire du 11 septembre, ce président qu’on disait expérimenté, stable et professionnel n’a pas su gérer un retrait pourtant annoncé depuis des mois. Les États-Unis étaient venus en Afghanistan pour venger les attentats de 2001… 20 ans plus tard, la première puissance militaire mondiale bat en retraite sous le feu des djihadistes de Daech. Les cercueils des soldats américains bientôt rapatriés de Kaboul symboliseront le fiasco de cette opération militaire.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.