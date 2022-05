Location de matériel sportif – De la Floride à Rolle, cap sur le sport en libre-service Une start-up rolloise souhaite révolutionner notre rapport au sport et a développé des stations de prêt de matériel. Après une phase de test aux États-Unis et en Espagne, ces dernières feront leurs preuves sur La Côte. Marine Dupasquier

Il y a neuf mois, le groupe Nidecker donnait naissance à la start-up Equip. Celle-ci projette de révolutionner l’accès au sport en libre-service. Quentin Geromin et Thierry Kunz présentent le fonctionnement d’une station à paddles à Rolle. PATRICK MARTIN/24HEURES

Un container d’un genre particulier s’est implanté il y a quelques jours sur la pelouse de la plage de Rolle. Et son contenu devrait séduire les baigneurs et les curieux durant la saison à venir. En effet, une application mobile suffit pour déverrouiller l’un des six casiers connectés de cette station de prêt, et se procurer un kit complet de stand up paddle (SUP): planche, rame et gilet de sauvetage.