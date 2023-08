De la gare CFF aux hautes écoles – Dès lundi, les étudiants rallieront les campus sans changer de bus Le prolongement de la ligne 1 permettra de rejoindre l’UNIL puis l’EPFL de manière plus directe. Pour l’instant seulement aux heures de pointe. Laurent Antonoff

Il a fallu créer un tout nouveau terminus pour la ligne 1. Il s’agit désormais de EPFL/Colladon. CELLA FLORIAN/VQH

C’est une nouveauté qui va changer la vie de nombreux étudiants de l’UNIL et de l’EPFL: dès ce lundi 21 août 2023, il leur sera possible de monter dans un bus à la gare de Lausanne, en l’occurrence celui de la ligne 1, et de rejoindre leurs campus respectifs sans devoir changer de véhicule. Cette ligne, qui jusqu’à présent s’arrêtait à la Maladière, sera en effet prolongée jusqu’au cœur de l’École polytechnique fédérale à Saint-Sulpice. Seulement aux heures de pointe pour commencer.