Journée mondiale du patinage – De la glace à volonté pour tous à Malley Des cours et des exhibitions animeront ce dimanche la Vaudoise aréna, qui sera une patinoire ouverte gratuitement au public. Pierre-Alain Schlosser

Ce dimanche, l’olympienne Alexia Paganini mettra des paillettes dans les yeux du public lausannois. KEYSTONE

Pour sa première édition, la Journée mondiale du patinage a vu les choses en grand. Dimanche, une quarantaine de pays, dont la Suisse, célébreront la glace à l’unisson et un peu partout dans le monde. Notamment en Chine, en Australie, aux États-Unis. Et aussi dans des pays plus exotiques comme l’Indonésie, le Mexique ou l’Équateur.