Une rameuse de Denges brille – De la natation synchro à l’or mondial en aviron

Thalia Ahumada est surprenante à plusieurs niveaux. Cela commence par ses origines. Lorsqu’on la questionne sur la provenance de son patronyme, la réponse jeune femme de 18 ans suscite l’étonnement. «Mon papa est chilien, je suis donc moi-même à moitié sud-américaine.»

Pas sûr que l’on croise beaucoup de blondes aux yeux azur qui ne soient pas des touristes, dans les rues Santiago! Les origines autrichiennes de sa maman ont sans doute brouillé les cartes.

«J’aime le côté nature de ce sport. Le lac est vaste, quand on rame, on se sent libre.»

Thalia Ahumada, championne du monde M19 d’aviron