L’invité - De la pandémie à l’endémie, en renforçant nos défenses

Le virus est là et il sera toujours là. Il mute et ne cessera de muter. Avec des hauts et des bas, fortement contagieux ou pas. Après presque deux ans, il devient de plus en plus clair que nous allons devoir vivre avec. L’espoir encore entretenu par certains de vivre un «après», de pouvoir tourner la page, semble échapper de plus en plus. Ce qui est une pandémie devient peu à peu une endémie, c’est-à-dire une maladie présente comme il y en a d’autres et avec laquelle il va falloir cohabiter et s’arranger.

Ainsi, à côté des gestes barrières et des vaccins (dont l’efficacité thérapeutique dépasse de loin les effets indésirables), peut-être devient-il souhaitable maintenant de modifier notre rapport à la maladie. De quitter des comportements globalement régis par la peur (hélas entretenus par les médias qui déversent heure après heure des masses de chiffres sans référents permettant de comparer des choses comparables), pour se mettre à travailler sérieusement sur les immunités. Promouvoir les résistances naturelles aux agressions extérieures dont sont capables nos organismes.

«Développer en soi des capacités physiques, psychiques mais aussi spirituelles.»

Travailler sur l’immunité est bien sûr complexe. Cela consiste à prendre plus consciemment sa vie en mains, à développer en soi des capacités physiques, psychiques mais aussi spirituelles.

Prendre soin de son corps: exercice physique, nourriture saine, repos… en fait se créer une hygiène de vie respectueuse de ses limites. Prendre soin de sa psyché, mot grec traduit en latin par anima, qui a donné âme en français. Ce qui nous anime, notre intériorité, en restant présent à soi, informé, éveillé, critique, curieux, libre…

Mais aussi, et ce n’est pas gagné dans notre monde matérialiste, prendre conscience que nous sommes plus que des fonctionnements physico-chimiques. Développer son rapport au mystère, à l’immatériel, au spirituel. C’est précisément cette dimension spirituelle qui permet de trouver son assurance et sa sécurité profonde en autre chose que soi-même. En un ailleurs, une verticalité, une transcendance. Les grandes religions sont précisément dépositaires et canaux de cette transcendance. Hélas, le fait qu’elles soient victimes de leurs errances et la méfiance généralisée des institutions ne facilitent pas l’accès aux trésors qu’elles recèlent.

Un fondement solide

Mais moyennant quelque curiosité d’esprit de la part de chacun et un solide aggiornamento de leur côté, dégagées des scories accumulées au cours des temps, les grandes religions peuvent encore fournir de quoi fonder solidement nos existences.

Corps, âme, esprit pris en compte et unis sont en mesure de développer en chacun une force intérieure, un rapport plus sain au quotidien des choses de la vie. On agit, on prend confiance et notre être entier se fortifie et, ce faisant, fortifie le corps social.

Nous sommes bien faits, nous avons des ressources! On les déploie?

Virgile Rochat Afficher plus Pasteur DR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.