Lutte contre le coronavirus – De la pénurie à la surabondance de masques de protection Au début de la pandémie, la Suisse a connu une pénurie de masques de protection. La pharmacie de l’armée en a désormais acheté 250 millions. Angelica Zermatten

Les masques FFP2 sont efficaces dans la protection des infections. AFP

La Suisse, qui a frôlé une pénurie dramatique au début de la crise du Covid-19, s’est aujourd’hui bien rattrapée. Elle dispose à présent de 250 millions de masques d’hygiène. Pas moins de 42 millions d’unités ont déjà été vendues: 18 aux commerces de détails et 24 aux cantons. La Confédération en a encore 120 millions en stock. Les 88 autres millions sont en cours de production et de livraison. «Nous exploitons un entrepôt à Shanghai et transportons les marchandises de manière échelonnée», détaille Lorenz Frischknecht, porte-parole du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).